Сумасшедший вечер в ЛЧ: бельгийцы на седьмом небе от счастья, каталонцы в слезах, „Ливерпуль“ повеселился в Шотландии

В матче вечера „Барселона“ на стадионе „Спотифай Камп Ноу“ в сумасшедшем матче, сыграла в ничью с „Интером“. Хозяева вышли вперед на 40-й минуте, благодаря голу Дембеле. На 50-й минуте Николо Барелла счет сравнял. На 63-й минуте Лаутаро Мартинес вывел гостей вперед. Самое интересное произошло в самой концовке встречи. На 82-й минуте Роберт Левандовски счет сравнял, а на 89-й минуте Робин Госенс снова вывел „Интер“ вперёд. Спустя три минуты Левандовски установил окончательный счет в матче 3:3. На последних секундах встречи был удалён главный тренер „Интера“ Симоне Индзаги.