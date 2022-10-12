Сумасшедший вечер в ЛЧ: бельгийцы на седьмом небе от счастья, каталонцы в слезах, „Ливерпуль“ повеселился в Шотландии
В среду состоялся второй игровой день 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
В матче вечера „Барселона“ на стадионе „Спотифай Камп Ноу“ в сумасшедшем матче, сыграла в ничью с „Интером“. Хозяева вышли вперед на 40-й минуте, благодаря голу Дембеле. На 50-й минуте Николо Барелла счет сравнял. На 63-й минуте Лаутаро Мартинес вывел гостей вперед. Самое интересное произошло в самой концовке встречи. На 82-й минуте Роберт Левандовски счет сравнял, а на 89-й минуте Робин Госенс снова вывел „Интер“ вперёд. Спустя три минуты Левандовски установил окончательный счет в матче 3:3. На последних секундах встречи был удалён главный тренер „Интера“ Симоне Индзаги.
Каталонцы в случае поражения теряли бы шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ничья оставляет команде тренера Хави шансы на 1/8 финала.
Турнирная таблица группы С: „Бавария“ (12 очков), „Интер“ (7), „Барселона“ (4), „Виктория“ Пльзень (0)
Мадридский „Атлетико“ на стадионе „Цивитас Метрополитано“ сыграл в ничью с „Брюгге“ (0:0). Благодаря этой ничьей, бельгийский клуб обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ. Бельгийский клуб набрал 10 очков после четырёх игр. У „Атлетико“ четыре очка.
Турнирная таблица группы В: „Брюгге“ (10 очков), „Порту“ (6), „Атлетико“ (4), „Байер“ (3)
Расписание матчей среды:
Группа А:
„Наполи“ — „Аякс“ 4:2
Голы: 1:0 – 4 Лосано, 2:0 – 16 Распадори, 2:1 – 49 Классен, 3:1 – 62, пенальти Кварацхелия, 3:2 – 83, пенальти Бергвейн, 4:2 – 89 Осимхен.
„Рейнджерс“ — „Ливерпуль“ 1:7
Голы: 1:0 – 17 Арфилд, 1:1 – 24 Фирмино, 1:2 – 55 Фирмино, 1:3 – 66 Нуньес, 1:4 – 75 Салах, 1:5 – 80 Салах, 1:6 – 81 Салах, 1:7 – 87 Эллиотт.
Группа В:
„Атлетико“ — „Брюгге“ 0:0
„Байер“ — „Порту“ 0:3
Голы: 0:1 – 6 Галено, 0:2 – 53, пенальти Тареми, 0:3 – 64, пенальти Тареми.
Группа С:
„Виктория“ Пльзень — „Бавария“ 2:4
Голы: 0:1 – 10 Мане, 0:2 – 14 Мюллер, 0:3 – 25 Горетцка, 0:4 – 35 Горетцка, 1:4 – 62 Влканова, 2:4 – 75 Климент.
„Барселона“ — „Интер“ 3:3
Голы: 1:0 – 40 Дембеле, 1:1 – 50 Барелла, 1:2 – 63 Мартинес, 2:2 – 82 Левандовски, 2:3 – 89 Гозенс, 3:3 – 90 Левандовски.
Группа D:
„Спортинг“ — „Марсель“ 0:2
Голы: 0:1 – 20, пенальти Гендузи, 0:2 – 30 Санчес.
„Тоттенхэм Хотспур“ — „Айнтрахт“ 3:2
Голы: 0:1 – 14 Камада, 1:1 – 20 Сон Хын Мин, 2:1 – 28, пенальти Кейн, 3:1 – 36 Сон Хын Мин, 3:2 – 87 Алиду.