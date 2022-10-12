СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: решающий матч для „Барселоны“ и „Атлетико“

В главном матче вечера испанская „Барселона“ на стадионе „Камп Ноу“ сыграет с итальянским „Интером“. Для испанцев предстоящая встреча станет решающей в турнире, так как поражение не позволит занять второе место в группе, а значит и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В испанском чемпионате „Барселона“ идет на первое место, а результаты в Лиге чемпионов оставляют желать лучшего. Испански клуб стартовала в ЛЧ с домашней победы 5:1 над „Викторией“ Плзень, а потом потерпел два гостевых поражений. В Мюнхене проиграли 0:2, в Милане были слабее 0:1. „Интер“ в ЛЧ стартовал с домашнего поражения 0:2 от „Баварии“. В гостях обыграл „Викторию“ Плзень 2:0 и дома оказался сильнее „Барселоны“.

Турнирная таблица группы С: „Бавария“ (9 очков), „Интер“ (6), „Барселона“ (3), „Виктория“ Пльзень (0)

В Мадриде на стадионе „Ванда Метрополитано“ мадридский „Атлетико“ примет лидера группы „Брюгге“. Мадридский „Атлетико“, по дополнительным показателям занимает последнее место в группе В. У испанского клуба три поражения в пяти последних матчах, поэтому результат сегодняшней встречи будет решать много вопросов на счет участия клуба в плей-офф. „Брюгге“ сначала обыграли леверкузенский „Байер“, а потом они разгромили на выезде „Порту“ и переиграли дома мадридский „Атлетико“. У бельгийской команды в трех матчах ЛЧ, 100% результат и ноль пропущенных голов, а в случае сегодняшней победы, они практически гарантируют себе место в плей-офф.

Турнирная таблица группы В: „Брюгге“ (9 очков), „Порту“ (3), „Байер“ (3), „Атлетико“ (3)

Расписание матчей среды:

Группа А:

„Наполи“ — „Аякс“ 19:45

„Рейнджерс“ — „Ливерпуль“ 22:00

Группа В:

„Атлетико“ — „Брюгге“ 19:45

„Байер“ — „Порту“ 22:00

Группа С:

„Виктория“ Пльзень — „Бавария“ 22:00

„Барселона“ — „Интер“ 22:00

Группа D:

„Спортинг“ — „Марсель“ 22:00

„Тоттенхэм Хотспур“ — „Айнтрахт“ 22:00