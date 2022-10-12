Вырастут ли цены на автомобильное топливо вновь до 2 евро? Прогнозы эстонских экспертов не радуют

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Neste Estonia Ристо Сюллусте говорит, что закупочные цены как на бензин, так и на дизтопливо имеют тенденцию к росту с последней недели сентября. Менеджер Circle K по ценовой политике Индрек Сасс также отмечает, что дизельное топливо на мировом рынке по сравнению с началом октября подорожало примерно на 20%, а бензин - более чем на 10%.

Ситуацию на будущее прогнозировать сложно

По словам члена правления топливной фирмы Alexela Тармо Кярсна, в ближайшие месяцы время мы увидим колебания цен на автомобильное топливо вверх-вниз, но средняя цена за литр, вероятно, будет держаться ниже 2 евро. Сасс сообщил, что прогнозы аналитиков скорее пессимистичные. Спрос на дизельное топливо велик, но заводы по рафинации не в состоянии удовлетворить спрос.

„Если сюда добавить еще вступающие вскоре санкции, которые отрежут российскую продукцию от рынков, то в ближайшее время с большой долей вероятности можно будет наблюдать продолжение роста цены на дизельное топливо“, - отметил Сасс. Сыграет свою роль в цене дизельного топлива и зимняя надбавка. Что касается бензина, то здесь, по словам Сасса, в ближайшие месяцы цену может снизить сокращение спроса.

В рост пошла цена на сырую нефть марки Brend, что было вызвано решением организации стран-экспортеров нефти OPEC+ снизить с ноября добычу на 2 млн баррелей в день. Как отметил Кярсна за этим решением стоит опасение экономического спада и снижением спроса на сырую нефть. „Спрос заметно не снижается, поэтому цена на нефть остается высокой“, - пояснил Сюллусте. По его мнению, продолжение роста цен реально, но долговременные прогнозы делать сложно, так как рынки по-прежнему волотильны, и ситуация может измениться за один день.

Кярсна предположил, что на рынке готовой продукции в части цен на бензин можно ожидать их стабилизации с окончанием высокого летнего сезона. Что касается дизельного топлива, то здесь влияющих на цену факторов больше - дизель является в котельных альтернативной газу при выработке тепла, на цену дизеля влияет доступность и цена природного и сжиженного природного газа (LNG), сказал Кярсна. Он также добавил, что европейский рынок ждет, как западно-европейские заводы по рафинации смогут справиться с замещением импортируемых из России объемов дизельного топлива и повысить свои производственные мощности.