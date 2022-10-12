Украинские флаги и поддержка ВСУ: „Реал“ сыграл с „Шахтером“ в Польше

В четвертом туре Лиги чемпионов в гости к „Шахтеру“ приехал звездный „Реал Мадрид“. Неделю назад эти команды уже встречались в Испании, где „Шахтер“ дал отличный бой и проиграл всего лишь 2-1. Cейчас же настало время ответной встречи и свой домашний матч „Шахтер“ против „Реала“ проводил в Варшаве. Как только жребий свел эти команды, а стоит напомнить, это уже третий подряд розыгрыш ЛЧ, где команды играют в одной группе, было понятно, что будет полный аншлаг на стадионе. К этому матчу обе команды подошли в достаточно хорошей форме, победив до этого в своих домашних чемпионатах. Но стоит заметить, что у „Реала“ была поздняя игра в субботу, а уже в понедельник они должны были вылетать в Польшу на игру, поэтому ожидалась определенная ротация.

В понедельник были совершенны зверские и жестокие бомбардировки по всей территории Украины. Это, конечно же, повлияло на состояние и мотивацию футболистов „Шахтера“. Тренер „Шахтера“ Игор Йовичевич на пресс-конференции заявил, что его футболисты на поле будут биться за Украину и ВСУ. „Даже легионеры будут украинцами на поле“, - отметил он.

На игру собрался полный стадион - 29 000 зрителей. Организаторы матча подготовили интересный сюрприз в поддержку Украины и в благодарность Польше. Когда игроки вышли на поле, весь стадион украсился огромным мозаичным флагом Украины и Польши.

В свою очередь фанаты „Реала“ тоже решили не отставать. Они растянули большой баннер в поддержку Карима Бензема, который провел один из своих лучших сезонов в карьере и является одним из главных претендентов на „Золотой мяч“.

Cтоит заметить, что обычно фанаты „галактикос“ не так много ездят на выездные матчи и обычно их не так много, но в этот раз их сектор был полный. Судя по всему, команду Анчелотти приехали поддержать местные болельщики и болельщики с близлежащий стран.