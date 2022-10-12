Украинские флаги и поддержка ВСУ: „Реал“ сыграл с „Шахтером“ в Польше(4)
Испанский „Реал Мадрид“ приехал в Польшу, чтобы провести матч с украинским „Шахтером“. Читайте репортаж с поединка Лиги чемпионов!
В четвертом туре Лиги чемпионов в гости к „Шахтеру“ приехал звездный „Реал Мадрид“. Неделю назад эти команды уже встречались в Испании, где „Шахтер“ дал отличный бой и проиграл всего лишь 2-1. Cейчас же настало время ответной встречи и свой домашний матч „Шахтер“ против „Реала“ проводил в Варшаве. Как только жребий свел эти команды, а стоит напомнить, это уже третий подряд розыгрыш ЛЧ, где команды играют в одной группе, было понятно, что будет полный аншлаг на стадионе. К этому матчу обе команды подошли в достаточно хорошей форме, победив до этого в своих домашних чемпионатах. Но стоит заметить, что у „Реала“ была поздняя игра в субботу, а уже в понедельник они должны были вылетать в Польшу на игру, поэтому ожидалась определенная ротация.
В понедельник были совершенны зверские и жестокие бомбардировки по всей территории Украины. Это, конечно же, повлияло на состояние и мотивацию футболистов „Шахтера“. Тренер „Шахтера“ Игор Йовичевич на пресс-конференции заявил, что его футболисты на поле будут биться за Украину и ВСУ. „Даже легионеры будут украинцами на поле“, - отметил он.
На игру собрался полный стадион - 29 000 зрителей. Организаторы матча подготовили интересный сюрприз в поддержку Украины и в благодарность Польше. Когда игроки вышли на поле, весь стадион украсился огромным мозаичным флагом Украины и Польши.
В свою очередь фанаты „Реала“ тоже решили не отставать. Они растянули большой баннер в поддержку Карима Бензема, который провел один из своих лучших сезонов в карьере и является одним из главных претендентов на „Золотой мяч“.
Cтоит заметить, что обычно фанаты „галактикос“ не так много ездят на выездные матчи и обычно их не так много, но в этот раз их сектор был полный. Судя по всему, команду Анчелотти приехали поддержать местные болельщики и болельщики с близлежащий стран.
Когда игра начинается с таких крутых перфомансов и полным аншлагом, стало понятно - скучно точно не будет. Реалу было достаточно победы в этой игре, чтобы обеспечить себе выход из группы. Было ожидаемо, что инициатива будет за „белыми“.
Реал в первом тайме провел много массированных атак, но всякие попытки либо прерывались защитниками „Шахтера“, либо на последнем рубеже отлично играл вратарь Анатолий Трубин. „Шахтер“ особо ничем не запомнился в первом тайме, на перерыв команды ушли с нулями на табло.
Хоть и голов забито не было, но в воздухе витало чувство, что самое интересное еще впереди. Так и произошло. Сразу после перерыва „Шахтер“ вышел вперед, Александр Зубков, классно пробив головой, вывел „горняков“ вперед. Это уже второй подряд гол молодого украинца, который отличился неделей назад в Мадриде. Такой быстрый гол прямо из раздевалки явно шокировал звездных гостей, которые до этого все время владели мячом и атаковали. Но они явно не привыкли проигрывать и всеми силами побежали отыгрываться.
„Шахтер“ очень грамотно продолжал защищаться и не особо позволял сопернику что-то создать вокруг своих ворот. Тренерский штаб, пытаясь что-то изменить, поменял во втором тайме 5 игроков, но и это не приносило никаких плодов. Однако один раз убежать вперед все-таки получилось. Форвард Лассина Траоре из Буркина Фасо, который в этот вечер тоже был „украинцем, попал в перекладину. При счете 1-0 в пользу „горняков“ игра плавно переходила в дополнительное время и казалось, что в этот вечер украинцы увезут три очка. Но снова вылезла боком старая „болезнь“ украинских команд – пропускать в конце игры. На 90+5 минуте Антонио Рюдигер головой сравнял счет. Защитник „Реала“ столкнулся с Трубиным, но успел пробить. Cтолкновение было очень серьезным и игроку Реала, который покинул поле весь в крови с разбитой головой, наложили порядка 20 швов.
Итог матча 1:1.