Елена Малыгина, выигравшая парный титул вместе с российской теннисисткой: Я против войны, мы просто хотели добиться хорошего результата
Елена Малыгина, член женской сборной Эстонии по теннису, выиграла титул в парном разряде с россиянкой Ириной Хромацовой на турнире ITF с призовым фондом 25 000 долларов в Болгарии на прошлой неделе. Малыгина рассказала Delfi, что лично выступает против войны и выступила в паре с представительницей страны-агрессора только потому, что хотела добиться хорошего результата.
В начале марта, когда в Украине уже шла полномасштабная война, международные теннисные организации ITF, WTA и ATP решили, что разрешат российским и белорусским спортсменам продолжать выступать на турнирах, но без флага, а в случае победы для них не будет играть национальный гимн. Исключения сделали несколько стран, не допускающих россиян и белорусов на свои турниры, например Великобритания (включая Уимблдонский турнир Большого шлема) и Эстония.