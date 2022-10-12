Елена Малыгина, выигравшая парный титул вместе с российской теннисисткой: Я против войны, мы просто хотели добиться хорошего результата

В начале марта, когда в Украине уже шла полномасштабная война, международные теннисные организации ITF, WTA и ATP решили, что разрешат российским и белорусским спортсменам продолжать выступать на турнирах, но без флага, а в случае победы для них не будет играть национальный гимн. Исключения сделали несколько стран, не допускающих россиян и белорусов на свои турниры, например Великобритания (включая Уимблдонский турнир Большого шлема) и Эстония.