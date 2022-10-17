Эстонские компании и учреждения публикуют рекламу на военных каналах Кремля: „Виноват Google“(2)
Десятки эстонских компаний, а также некоторые госучреждения этой осенью непреднамеренно прорекламировали себя на российских военных пропагандистских каналах. Виной всему является американский технологический гигант Google, который продолжает публиковать рекламу своих клиентов на каналах страны-агрессора с целью заработать деньги - и тем самым финансирует войну.
Info-Auto, продавец Volvo и Ford, — одна из компаний, чья реклама автомобилей в последнее время светилась на российских интернет-каналах. Саму компанию это совершенно не устраивает, по словам ее представителя. Info-Auto сознательно не хочет поддерживать своими рекламными деньгами какие-либо „каналы кремлевской войны“. Баннер Volvo там подвесил Google AdWords“, — подтвердил порталу Forte директор по маркетингу Info-Auto Тийт Лиллипуу.