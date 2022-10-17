Эстонские компании и учреждения публикуют рекламу на военных каналах Кремля: „Виноват Google“

Info-Auto, продавец Volvo и Ford, — одна из компаний, чья реклама автомобилей в последнее время светилась на российских интернет-каналах. Саму компанию это совершенно не устраивает, по словам ее представителя. Info-Auto сознательно не хочет поддерживать своими рекламными деньгами какие-либо „каналы кремлевской войны“. Баннер Volvo там подвесил Google AdWords“, — подтвердил порталу Forte директор по маркетингу Info-Auto Тийт Лиллипуу.

Его ответ подтверждает, что сама американская рекламная компания Google AdWords ничего не сделала для предотвращения появления рекламы своих клиентов на порталах, оправдывающих российский геноцид. Рекламным клиентам самим приходится находить десятки и сотни веб-адресов и заносить их в черный список заблокированных сайтов. „К сожалению, наши сотрудники отдела онлайн-рекламы не имеют полного списка таких рекламных каналов“, — говорит Лиллипуу.