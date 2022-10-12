Скончался шахматист, в 13 лет обыгравший Каспарова

Константин Ланда родился и вырос в Омске. Его первым наставником был сильный мастер Яков Русаков, а после первых успехов юному Константину стал помогать гроссмейстер Александр Гольдин. Омский шахматист обучался на сессиях школы Евгения Свешникова, а также попал в знаменитую школу Михаила Ботвинника, где в 13 лет нанес поражение 13-му чемпиону мира Гарри Каспарову в сеансе одновременной игры. Вице-чемпион СССР среди юношей (1989), после развала Союза выиграл юниорский чемпионат России (1992).

В 90-е последовательно выполняет звания мастера и гроссмейстера, но при этом получает университетское образование и несколько лет работает в банке в отделе автоматизации, затем в частной фирме. Организатор этапа Кубка России в Омске. Онлайн-комментатор кубка мира в Ханты-Мансийске (2011). В 1999 году перебрался в Германию, где получил возможность стать шахматным профессионалом.

Победитель турниров: Оберварт (1994), Ноябрьск (1995), Убеда (1999), Дайцизау (2001), Фюрте (2002), Бад-Висзе (2002), Триест (2005), Реджо-Эмилия (2006), Гамбург (2007), Флиссинген (2011), Зенден(2011), Гамбург(2014). Победитель клубных чемпионатов многих стран в составе команд. На пике карьеры рейтинг Константина Ланды достигал отметки 2678.

Был одним из ведущих тренеров мира, известный своими обширными теоретическими познаниями. Долгие годы работал с Аркадием Найдичем, помогал чемпионке мира Александре Костенюк и вице-чемпионке мира Александре Горячкиной, чемпиону России Евгению Алексееву, талантливому итальянскому шахматисту Даниэле Вокатуро, тренировал мужскую сборную Ирана, женскую сборную Казахстана.

Одним из первых выступил с конкретными предложениями по борьбе с читерами, вошел в совместную античитерскую комиссию ФИДЕ-АШП и сыграл видную роль в разоблачении нескольких нечестных шахматистов.