„Жесткий командир с методами управления на грани допустимого“. Что известно о новом командующем российской армией

„Очередная смена главнокомандующего Вооружённых Сил Российской Федерации в Украине является следствием продолжающихся неудач российских войск. Украинцы перехватили инициативу, почти освободили от оккупантов Харьковскую область и подошли Херсону“, – комментирует советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии Артур Захаров.

„На прежних должностях генерал Суровикин был известен как очень жесткий командир с методами управления иногда на грани допустимого. Но его назначение может и не принести больших перемен, по крайней мере, в ближайшей перспективе, ведь неспособность оккупантов продолжать наступление связана не только с плохим управлением войсками“.

Напомним, что 2017 году Суровикин получил опыт командования войсками в Сирии. Тогда сирийская армия при поддержке российских военных смогла взять под контроль значительные территории, а самого генерала прозвали „Армагеддоном“ за нестандартное и крайне жесткое ведение боя.

Однако в данном случае ситуация несколько иная: личный состав российских воинских формирований, участвующих в агрессии против Украины, сильно поредел, именно поэтому „президент Путин был вынужден объявить частичную мобилизацию. Вооруженные силы РФ продолжают перебрасывать в Украину технику и личный состав для возмещения потерь. Эффект от мобилизации проявляется со значительным временным опозданием, так как формирование частей и обновление их подготовки требует времени“.

Артур Захаров отмечает, что „первые мобилизованные силы, вышедшие на передовую, еще не произвели эффекта на поле боя. Оккупанты сосредоточили свое внимание в основном на обороне по линии всего фронта. Безысходность положения объясняется тем, что иногда Вооруженные Силы РФ отправляют своих резервистов на фронт без какой-либо подготовки“.

„Из-за осенней погоды и распутицы маневрирование вне дорог будет затруднено. Однако боевые действия, скорее всего, будут продолжаться как на юге, так и на северо-востоке Украины, поскольку украинцы продолжают активно освобождать свою территорию“ – заключает Артур Захаров.