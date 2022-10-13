„Жесткий командир с методами управления на грани допустимого“. Что известно о новом командующем российской армией(18)
Восьмого октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой российских войск. Под его командованием два дня подряд велись массированные удары по украинской инфраструктуре. RusDelfi решил узнать, что думают в Генеральном штабе Сил обороны Эстонии о подобной тактике ведения боя.
„Очередная смена главнокомандующего Вооружённых Сил Российской Федерации в Украине является следствием продолжающихся неудач российских войск. Украинцы перехватили инициативу, почти освободили от оккупантов Харьковскую область и подошли Херсону“, – комментирует советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии Артур Захаров.
„На прежних должностях генерал Суровикин был известен как очень жесткий командир с методами управления иногда на грани допустимого. Но его назначение может и не принести больших перемен, по крайней мере, в ближайшей перспективе, ведь неспособность оккупантов продолжать наступление связана не только с плохим управлением войсками“.
Напомним, что 2017 году Суровикин получил опыт командования войсками в Сирии. Тогда сирийская армия при поддержке российских военных смогла взять под контроль значительные территории, а самого генерала прозвали „Армагеддоном“ за нестандартное и крайне жесткое ведение боя.
Однако в данном случае ситуация несколько иная: личный состав российских воинских формирований, участвующих в агрессии против Украины, сильно поредел, именно поэтому „президент Путин был вынужден объявить частичную мобилизацию. Вооруженные силы РФ продолжают перебрасывать в Украину технику и личный состав для возмещения потерь. Эффект от мобилизации проявляется со значительным временным опозданием, так как формирование частей и обновление их подготовки требует времени“.
Артур Захаров отмечает, что „первые мобилизованные силы, вышедшие на передовую, еще не произвели эффекта на поле боя. Оккупанты сосредоточили свое внимание в основном на обороне по линии всего фронта. Безысходность положения объясняется тем, что иногда Вооруженные Силы РФ отправляют своих резервистов на фронт без какой-либо подготовки“.
„Из-за осенней погоды и распутицы маневрирование вне дорог будет затруднено. Однако боевые действия, скорее всего, будут продолжаться как на юге, так и на северо-востоке Украины, поскольку украинцы продолжают активно освобождать свою территорию“ – заключает Артур Захаров.