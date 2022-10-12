Исполнительный директор „Левадии“ покинет клуб по окончании сезона
По сообщению „Левадии“, исполнительный директор и член правления клуба Сергей Хохлов-Симсон принял решение покинуть клуб по окончании сезона.
Хохлов-Симсон, пришедший в „Левадию“ в качестве игрока в 2002 году и в качестве генерального директора в 2008 году, так прокомментировал свое решение: „Четырнадцать лет - это очень долгий срок для того, чтобы возглавлять организацию, и, честно говоря, мне нужны перемены в жизни. Решение об уходе в конце этого конкретного сезона было ускорено рядом событий, а именно - вовлечением людей, с которыми мои принципы и взгляды не совпадали, в принятие важных решений, касающихся клуба. Кроме того, этой осенью я закончил два с половиной года обучения на курсе Executive Master for International Players (MIP) Академии УЕФА, который проходил в сотрудничестве с Лиможским университетом во Франции. Курс был создан для бывших профессиональных футболистов. Сейчас самое время применить полученные знания“.
„Хочу сказать, что эти 14 лет, проведенные во главе клуба, были очень интересными и сложными. Я всегда считал, что вы должны уйти до того, как разногласия усугубятся или до того, как истечет ваш контракт“, — добавил он.
„Наконец, я хотел бы поблагодарить всех членов нашей команды, владельцев клуба, сотрудников, спонсоров, партнеров по сотрудничеству и всех, с кем я имел честь и возможность работать вместе на протяжении многих лет. „Левадия“ и футбол навсегда останутся в моем сердце!“ — с благодарностью сказал Хохлов-Симсон.