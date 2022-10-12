Исполнительный директор „Левадии“ покинет клуб по окончании сезона

Хохлов-Симсон, пришедший в „Левадию“ в качестве игрока в 2002 году и в качестве генерального директора в 2008 году, так прокомментировал свое решение: „Четырнадцать лет - это очень долгий срок для того, чтобы возглавлять организацию, и, честно говоря, мне нужны перемены в жизни. Решение об уходе в конце этого конкретного сезона было ускорено рядом событий, а именно - вовлечением людей, с которыми мои принципы и взгляды не совпадали, в принятие важных решений, касающихся клуба. Кроме того, этой осенью я закончил два с половиной года обучения на курсе Executive Master for International Players (MIP) Академии УЕФА, который проходил в сотрудничестве с Лиможским университетом во Франции. Курс был создан для бывших профессиональных футболистов. Сейчас самое время применить полученные знания“.