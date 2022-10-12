12.10.2022, 13:30
МНЕНИЕ | Россиянам никто ничего не должен
Яна Тоом сделала лицемерное заявление, но агрессию России не осудила
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Яна Тоом сделала лицемерное заявление, объявив, что „наш долг – принять россиян, которые не хотят совершать военные преступления“. Прежде, чем выступать с подобными призывами, Тоом должна однозначно и четко осудить военные преступления, которые российская армия совершила и совершает в Украине, пишет публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.
Кажется, что большинство представителей российской т.н. либерально-демократической оппозиции уже оказались на Западе. Многие из них сначала отправлялись в Украину, откуда перебирались в более, по их мнению, комфортные для проживания страны Европы – на Кипр, в Грецию и т.д. Некоторые осели в Эстонии.