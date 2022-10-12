Мнение
12.10.2022, 13:30

МНЕНИЕ | Россиянам никто ничего не должен

 
Яна Тоом сделала лицемерное заявление, но агрессию России не осудила
Олег Самородний
публицист
Мужчина держит плакат в аэропорту Тбилиси
Мужчина держит плакат в аэропорту Тбилиси
ФОТО: BADRI GRIGALASHVIL

Яна Тоом сделала лицемерное заявление, объявив, что „наш долг – принять россиян, которые не хотят совершать военные преступления“. Прежде, чем выступать с подобными призывами, Тоом должна однозначно и четко осудить военные преступления, которые российская армия совершила и совершает в Украине, пишет публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.

Кажется, что большинство представителей российской т.н. либерально-демократической оппозиции уже оказались на Западе. Многие из них сначала отправлялись в Украину, откуда перебирались в более, по их мнению, комфортные для проживания страны Европы – на Кипр, в Грецию и т.д. Некоторые осели в Эстонии.

За рубежом эти люди, главным образом, имитируют общественно-политическую активность, периодически собираясь на всевозможные форумы, конференции, семинары и „круглые столы“, на которых что-то обсуждают и даже спорят между собой. Излишне напоминать, что разговоры на подобных мероприятиях ни на что и ни на кого не оказывают сколь-нибудь существенного влияния.

RusDelfi
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