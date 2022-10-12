Какой сделать выбор, чтобы лучше обеспечить себя в преклонном возрасте?
Некоторые вещи в жизни одинаковы для всех — например, у всех в сутках 24 часа и все мы когда-нибудь состаримся. Большинство из нас не думает о пенсии до тех пор, пока это время не начнет приближаться. Но какие есть возможности, связанные с пенсией, и какой выбор сделать, чтобы обеспечить себя в преклонном возрасте?
Пенсионная система Эстонии основывается на трех ступенях. Цель первой ступени, или государственной пенсии по старости, – обеспечить пенсионеру ежемесячный доход, которого ему бы хватало на жизнь. Сейчас размер пенсии по старости составляет в среднем 595 евро (err.ee и www.fin.ee Министерство финансов).
Дополнительно к государственной пенсии по старости (I ступени) существуют накопительные пенсии (II и III ступень). Накопительные пенсии дают чувство уверенности в том, что в пенсионном возрасте Вы сможете лучше обеспечить себя, потому что Ваши доходы будут больше, чем только с одной государственной пенсией по старости.
Достигнув пенсионного возраста, Вы можете выбрать, желаете ли Вы получить свою накопленную пенсию в виде единовременной выплаты, получать в будущем фондовую пенсию или страховую пенсию. При этом важно знать, что повлечет за собой каждый из выбранных вариантов.
В случае страховой пенсии можно выбрать пожизненную или срочную пенсию. В обоих случаях гарантируется выплата определенной суммы, что дает пенсионеру чувство уверенности в том, что он может каждый месяц рассчитывать на конкретную денежную сумму. В случае договора пожизненной пенсии страховое общество несет обязательство выплачивать пенсию до конца жизни пенсионера. В случае срочного пенсионного договора выплаты производятся до окончания оговоренного периода. Здесь следует учитывать, что в отличие от фондовой пенсии на размер страховой пенсии влияют не только платы по договору и добавляющаяся доходность, но и статистика ожидаемой продолжительности жизни. Например, если 65-летний человек, накопивший 15 000 евро, оформит сегодня в Compensa Elukindlustus срочную страховую пенсию на 15 лет, ему ежемесячно гарантировано 95,67 евро. Таким образом, в общей сложности ему будет выплачено 17 220 евро пенсии.
Договор срочной и пожизненной страховой пенсии Вы можете заключить только в Compensa Elukindlustus. При заключении договора с Вами будет согласован гарантированный размер регулярной пенсионной выплаты, периодичность выплат (раз в месяц или в квартал) и при желании будет добавлен гарантированный период. Пенсионеру будет выплачиваться пенсия в соответствии с договором либо до окончания срока, либо до наступления его смерти независимо от выбора гарантированного периода, однако гарантированный период дает дополнительные возможности – например, при необходимости снять пенсию в виде предоплаты. Вы также можете назначить выгодоприобретателя – это гарантирует, что в случае Вашей смерти пенсия будет выплачиваться дальше назначенному Вами лицу до окончания гарантированного периода.
Фондовая пенсия, которую можно оформить в банках, всегда является срочной. Количество Ваших фондовых паев делится на продолжительность желаемого периода, и каждый месяц выплачивается стоимость соответствующих паев. Поскольку стоимость пая каждый месяц разная, размер получаемой пенсии также каждый месяц разный. Если цены паев возрастают, увеличивается и пенсия. А если стоимость пая уменьшается, получаемая пенсия также будет меньше. Следует учесть, что на размер фондовой пенсии влияет все происходящее в экономике, в том числе и экономические кризисы.
Самое большое различие между страховой пенсией и фондовой пенсией:
Размер получаемой пенсии – в случае страховой пенсии пенсионер может рассчитывать на конкретную сумму, которая всегда гарантирована. Размер фондовой пенсии каждый месяц разный, поскольку зависит от стоимости паев в конкретном месяце.
Наследование – к страховой пенсии можно добавить возможность наследования и назначить выгодоприобретателей. Это возможность, а не обязательство, и выгодоприобретатель не должен быть законным наследником. В случае фондовой пенсии неиспользованные паи фонда автоматически становятся наследуемым имуществом.
Если Вы хотите получать срочную пенсию, можете оформить ее как фондовую пенсию в Пенсионном центре или как гарантированный срочный пенсионный договор в Compensa Elukindlustus. Если для Вас важно чувство защищенности и Вы желаете, чтобы пенсионные выплаты производились пожизненно, то стоит обратиться в Compensa Elukindlustus.
Желания у людей разные, поэтому для того, чтобы получить дополнительную информацию и выбрать для себя оптимальные варианты, стоит проконсультироваться с компетентным специалистом. Смело звоните и спрашивайте дополнительную информацию по телефону 610 3000 или бронируйте время для консультации на сайте www.compensalife.ee. Запрос дополнительной информации не обязывает Вас заключать договор, зато дает хороший обзор Ваших возможностей. Представительства Compensa Elukindlustus находятся в Таллинне, Тарту, Пярну и Вильянди. Консультации являются для всех бесплатными.
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