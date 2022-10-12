Какой сделать выбор, чтобы лучше обеспечить себя в преклонном возрасте?

Пенсионная система Эстонии основывается на трех ступенях. Цель первой ступени, или государственной пенсии по старости, – обеспечить пенсионеру ежемесячный доход, которого ему бы хватало на жизнь. Сейчас размер пенсии по старости составляет в среднем 595 евро (err.ee и www.fin.ee Министерство финансов).

Дополнительно к государственной пенсии по старости (I ступени) существуют накопительные пенсии (II и III ступень). Накопительные пенсии дают чувство уверенности в том, что в пенсионном возрасте Вы сможете лучше обеспечить себя, потому что Ваши доходы будут больше, чем только с одной государственной пенсией по старости.

Достигнув пенсионного возраста, Вы можете выбрать, желаете ли Вы получить свою накопленную пенсию в виде единовременной выплаты, получать в будущем фондовую пенсию или страховую пенсию. При этом важно знать, что повлечет за собой каждый из выбранных вариантов.

В случае страховой пенсии можно выбрать пожизненную или срочную пенсию. В обоих случаях гарантируется выплата определенной суммы, что дает пенсионеру чувство уверенности в том, что он может каждый месяц рассчитывать на конкретную денежную сумму. В случае договора пожизненной пенсии страховое общество несет обязательство выплачивать пенсию до конца жизни пенсионера. В случае срочного пенсионного договора выплаты производятся до окончания оговоренного периода. Здесь следует учитывать, что в отличие от фондовой пенсии на размер страховой пенсии влияют не только платы по договору и добавляющаяся доходность, но и статистика ожидаемой продолжительности жизни. Например, если 65-летний человек, накопивший 15 000 евро, оформит сегодня в Compensa Elukindlustus срочную страховую пенсию на 15 лет, ему ежемесячно гарантировано 95,67 евро. Таким образом, в общей сложности ему будет выплачено 17 220 евро пенсии.