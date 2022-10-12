МНЕНИЕ | Если Россия нанесет ядерный удар, нужно выпить 40 капель йода. Как вам такое в XXI веке?

Лишь вечером понедельника, добравшись домой, мы хоть немного абстрагировались от произошедшего кошмара. Мысленно задали себе вопрос: будет ли спокойной эта ночь? Интуиция, а может рациональное мышление, ответила: да. Точно так же размышляют и европейские аналитики: в один голос они твердят о том, что Россия теперь всегда будет проводить обстрелы именно днем, а не ночью. Ее „великая“ идея заключается в том, что мы, украинцы , должны воочию лицезреть последствия разрушений. И бояться, бояться, бояться.

Только они не учли один момент. Обстрел в понедельник был самым массированным за весь период войны. И мы все это понимаем. Ракетный обстрел — это лотерея. На кону — не выигрыш или банкротство, а вся твоя жизнь. „Я не боюсь умирать. Пожить еще, конечно, хочется, но и умирать не страшно“. Я слышу эти слова каждый день, в разных формулировках от людей абсолютно разного возраста. Нет страха. Есть гнев, усталость, ненависть, но страха уже давно нет.