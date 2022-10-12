МНЕНИЕ | Если Россия нанесет ядерный удар, нужно выпить 40 капель йода. Как вам такое в XXI веке?
Понедельник 10 октября 2022 года запомнится мне и миллионам других украинцев, как один из самых трагичных дней. Россия, ненавидимая всем миром страна-агрессор, выпустила по Украине 83 ракеты. 45 из них сбило наше ПВО, а 38 — долетели до мест назначения. Лишь малая часть из них разрушила „анонсированные“ объекты инфраструктуры; большинство „прилетело“ в многоквартирные дома, учебные заведения и на детские площадки. В своей колонке я рассказала, насколько ужасен тот день. Вся Украина была как натянутый стальной нерв, пишет колмунистка RusDelfi Анне Быкова.
Лишь вечером понедельника, добравшись домой, мы хоть немного абстрагировались от произошедшего кошмара. Мысленно задали себе вопрос: будет ли спокойной эта ночь? Интуиция, а может рациональное мышление, ответила: да. Точно так же размышляют и европейские аналитики: в один голос они твердят о том, что Россия теперь всегда будет проводить обстрелы именно днем, а не ночью. Ее „великая“ идея заключается в том, что мы, украинцы, должны воочию лицезреть последствия разрушений. И бояться, бояться, бояться.