Курение в приюте и загоревшаяся микроволновка в салоне красоты привели к пожарам

Патрульный экипаж отреагировал на сигнал пожарной тревоги, поступивший из таллиннского салона красоты, однако при визуальном осмотре на месте происшествия огня и дыма обнаружено не было. Контактное лицо проинформировали о сигнале тревоги и вызвали его на место для установления причины сигнала. Прибыв на место происшествия, клиент и патрульный охранник вошли в салон и выяснили, что из находящейся в помещении микроволновой печи идет небольшой дым. Охранник отсоединил от сети микроволновую печь, работавшую в режиме ожидания. При первичном осмотре выяснилось, что причина была в технической неисправности прибора. Люди в инциденте не пострадали, благодаря дымовому датчику удалось предотвратить крупный имущественный ущерб.

„Электричество часто становится причиной пожаров как в жилых, так и в коммерческих зданиях, поэтому очень важно установить умный датчик, который передает сигнал тревоги в центр управления. В противном случае при сбое питания ваш дом или офис может сгореть“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Вырумаа датчик спас от крупного ущерба приют. Патрульный экипаж, отреагировавший на сигнал пожарной тревоги, сообщил, что жилец приюта курил в своей комнате и положил затушенный окурок на картонную упаковку от яиц, и она начала тлеть. Местный охранник устранил возгорание, крупный ущерб удалось предотвратить.

Начался отопительный сезон, и происшествия, вызванные огнем, снова стали актуальными и в домах. Датчик Nublu передал сигнал, сообщавший о высокой концентрации угарного газа и пожаре в одном доме в Пыльтсамаа. Центр управления G4S сразу же отправил на объект патрульный экипаж. На месте происшествия охранник увидел в окне второго этажа пламя. Вскоре приехали и спасатели, с их помощью пожар был потушен.