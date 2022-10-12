Haage Joogid инвестирует 10 млн евро в производство натуральной минеральной воды в эстонской деревне

Новое оборудование заработает на полную мощность уже в марте следующего года, когда будут завершены все предварительные испытания. „Речь идет о полностью автоматической производственной линии, где с одной стороны поступает сырье, а с другой выходит полностью упакованный готовый продукт, – прокомментировал член правления Haage Joogid Велло Оселин. – Также в результате открывается возможность расширится в совершенно новые товарные группы и выйти на новые рынки, оставаясь важным и ценным партнером для ведущих ресторанов и шеф-поваров“.

„Оборудование Haage автоматизировано и отвечает повышенным требованиям к гигиене пищевых продуктов, что позволяет выводить на рынок товары, к которым предъявляются особые требования. Иными словами, это высочайший стандарт. Например, исключается контакт продукта с воздухом, так как в производстве используется среда с азотом или углекислым газом. Перед розливом бутылки и крышки дезинфицируют, из бутылок удаляют воздух, заменяя его азотом или углекислым газом, а весь процесс розлива и укупорки проводят в закрытом пространстве, куда поступает стерильный воздух. Особое внимание уделяется чистоте и мойке. Помимо автоматической мойки резервуаров и трубопроводов, оборудование для розлива и укупорки оснащено специальной системой пенной мойки“, - пояснил Энн Кярблане, инженер-технолог и консультант с многолетним опытом работы в индустрии напитков.

Натуральная минеральная вода, разлитая в бутылки основанной на отечественном капитале компанией Haage, уже заслужила широкое международное признание и является представительным напитком в лучших ресторанах и на мероприятиях президента Эстонии. Помимо воды, разработка продуктов теперь также включает натуральные тоники, качественные лимонады и функциональные напитки на основе натуральной минеральной воды.