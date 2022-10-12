Haage Joogid инвестирует 10 млн евро в производство натуральной минеральной воды в эстонской деревне(1)
Компания Haage Joogid инвестирует десять миллионов евро в производство натуральной минеральной воды в деревне Хааге Тартуского уезда, что позволит значительно увеличить объемы и ассортимент продукции, обеспечить чрезвычайно высокое качество питьевой воды и выйти на важные зарубежные рынки.
Новое оборудование заработает на полную мощность уже в марте следующего года, когда будут завершены все предварительные испытания. „Речь идет о полностью автоматической производственной линии, где с одной стороны поступает сырье, а с другой выходит полностью упакованный готовый продукт, – прокомментировал член правления Haage Joogid Велло Оселин. – Также в результате открывается возможность расширится в совершенно новые товарные группы и выйти на новые рынки, оставаясь важным и ценным партнером для ведущих ресторанов и шеф-поваров“.
„Оборудование Haage автоматизировано и отвечает повышенным требованиям к гигиене пищевых продуктов, что позволяет выводить на рынок товары, к которым предъявляются особые требования. Иными словами, это высочайший стандарт. Например, исключается контакт продукта с воздухом, так как в производстве используется среда с азотом или углекислым газом. Перед розливом бутылки и крышки дезинфицируют, из бутылок удаляют воздух, заменяя его азотом или углекислым газом, а весь процесс розлива и укупорки проводят в закрытом пространстве, куда поступает стерильный воздух. Особое внимание уделяется чистоте и мойке. Помимо автоматической мойки резервуаров и трубопроводов, оборудование для розлива и укупорки оснащено специальной системой пенной мойки“, - пояснил Энн Кярблане, инженер-технолог и консультант с многолетним опытом работы в индустрии напитков.
Натуральная минеральная вода, разлитая в бутылки основанной на отечественном капитале компанией Haage, уже заслужила широкое международное признание и является представительным напитком в лучших ресторанах и на мероприятиях президента Эстонии. Помимо воды, разработка продуктов теперь также включает натуральные тоники, качественные лимонады и функциональные напитки на основе натуральной минеральной воды.
„В этом году мы удвоим оборот. 2023 году покажет 50% рост продаж на текущих рынках, но мы также работаем над выходом на новые очень требовательные рынки – Израиль и Объединенные Арабские Эмираты“, - рассказал Оселин.
Однако планы Haage еще более амбициозны. „В ближайшие годы мы осуществим значительные дополнительные инвестиции. Учитывая ближайшую перспективу развития, мы уже приобрели участок земли площадью 20 га рядом с действующим производственным комплексом в Хааге, а для расширения современного и энергоэффективного производства запланированы следующие крупные инвестиции. Продолжится инвестирование и в производственное подразделение в Выру, где из скважины Хаанья глубиной 542 метра разливается натуральная минеральная вода с высоким содержанием минералов“, - пояснил Оселин.
За первые девять месяцев этого года компания Haage Joogid OÜ разлила 2,4 миллиона литров, из которых 5% было экспортировано. Созданное в 2012 году предприятие основано на местном капитале и входит в концерн Silikaat Grupp.