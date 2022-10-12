ФОТО | В пожаре в многоквартирном доме погиб пожилой мужчина

Во вторник, 11 октября, в 23:04 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Раху в деревне Вастселийна сработал дымовой датчик. Сосед по запаху гари нашел квартиру, которая горела, и даже смог открыть дверь, однако войти в само помещение не представлялось возможным, поскольку все было окутано густым дымом.

Прибывшие на место спасатели сразу же обнаружили в жилой комнате пожилого мужчину, который, к сожалению, был уже мертв. По оценке руководителя спасательных работ, пожар начался довольно давно.

Работы по тушению были завершены в 00:08. Точные причины устанавливаются, но, по предварительным оценкам спасателей, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения со свечой.

В этом году в Эстонии в пожарах погибло 30 человек.