Замуж за эстонца: Сейчас других вариантов остаться в стране нет

Эстонец Валентин еще только задумался над тем, чтобы официально оформить отношения со своей девушкой, гражданкой Российской Федерации. И хотя встречаются молодые люди уже несколько лет, о браке в ближайшее время они не помышляли. Но обстоятельства внесли коррективы.

„Получается, что нам придется жить на две страны. Из-за санкций Таня не может ко мне попасть, — рассказывает молодой человек. — Когда ограничений в отношении обладателей российских паспортов стало больше, мы задумались над тем, чтобы она поступила учиться в Эстонию. Но и эту возможность правительство не предоставило — российским студентам разрешили только закончить университеты в стране, но не поступать“.

Теперь молодым людям придется жениться. „Думаю, мы бы сделали это немного позднее, не в такой спешке. Но санкции буквально вынуждают идти на этот шаг“, — заканчивают рассказ Валентин и Татьяна.