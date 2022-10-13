Замуж за эстонца: Сейчас других вариантов остаться в стране нет(11)
Граждане Эстонии все чаще вступают в браки с иностранцами. RusDelfi нашел истории тех, кому приходится оформлять свои отношения в спешке. Из-за сложностей с получением вида на жительство у граждан стран Третьего мира, а также из-за санкций в отношении россиян, которым все тяжелее попасть в Эстонию, заключают браки даже те, кто этого не планировал. Проверяют ли такие отношения на фиктивность?
Эстонец Валентин еще только задумался над тем, чтобы официально оформить отношения со своей девушкой, гражданкой Российской Федерации. И хотя встречаются молодые люди уже несколько лет, о браке в ближайшее время они не помышляли. Но обстоятельства внесли коррективы.
„Получается, что нам придется жить на две страны. Из-за санкций Таня не может ко мне попасть, — рассказывает молодой человек. — Когда ограничений в отношении обладателей российских паспортов стало больше, мы задумались над тем, чтобы она поступила учиться в Эстонию. Но и эту возможность правительство не предоставило — российским студентам разрешили только закончить университеты в стране, но не поступать“.