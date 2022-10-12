Возле Kumu автомобиль сбил на пешеходном переходе коляску с годовалым ребенком

Вчера в 07:20 произошла авария на перекрестке Таммсааре теэ и Сыпрузе в Таллинне, где 12-летний мальчик, пересекавший на велосипеде дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, получил удар он совершавшего поворот направо грузового автомобиля Scania P410 с прицепом под управлением 62-летнего мужчины. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

В 07:52 поступило сообщение об аварии возле Сыпрузе пст, 246 в Таллинне, где 9-летний мальчик зашел с тротуара в карман для заезда автобусов, где получил удар от автобуса Solaris Urbino 18 CNG под управлением 43-летнего мужчины. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10:50 произошла авария возле Калда, 1 в городе Кехра в Харьюмаа, где 52-летняя женщина на велосипеде не справилась с управлением и упала. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13:56 поступило сообщение об аварии возле Раадику, 4 в Таллинне, где 25-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat Variant сбил 20-летнего мужчину, которые пересекал нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате. Самокатчика доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:40 произошла авария на 152 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа, где 34-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter врезался в затормозивший перед ним грузовик Volvo с прицепом, которым управлял 40-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в Пярнускую больницу.

В 15:56 произошла авария на улице Валге в Таллинне, где возле автобусной остановки Kumu 38-летняя женщина на легковом автомобиле Audi 80 наехала на нерегулируемом пешеходном переходе на детскую коляску, которую везла 36-летняя женщина. Находившуюся в коляске годовалую девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.