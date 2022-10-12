Центристы намерены выразить вотум недоверия министру экономики Рийне Сиккут

По словам председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда, такое соло министра может очень дорого обойтись Эстонии зимой. „Это уже второй раз, когда возглавляемое Партией реформ правительство упустило возможность получить для Эстонии СПГ-терминал. В 2014 году это произошло из-за ошибки Таави Рыйваса. В это раз реформисты сделали козлом отпущения Рийну Сиккут“, - сказал Карилайд.

По словам Карилайда, Сиккут пытается делать хорошую мину при плохой игре, однако так поступить со страной в ситуации энергетического кризиса, крайне безответственно. Карилайд добавил, что действия министра могут иметь долгосрочные последствия – Эстония может оказаться в чрезмерной зависимости от Финляндии и Литвы в плане поставок СПГ. „Государственные учреждения и частный сектор проделали колоссальную работу, результаты которой Рийна Сиккут свела к нулю в один момент. Решение уступить плавучий СПГ-терминал финнам говорит об отношении к жителям Эстонии, а также о том, что забота социал-демократов о людях – лишь обманчивый фасад. Рийна Сиккут с полнейшим равнодушием отнеслась к государственным интересам и должна взять на себя политическую ответственность“, - уверен Карилайд.