Центристы намерены выразить вотум недоверия министру экономике Рийне Сиккут(5)
Парламентская фракция центристов сегодня начнет сбор подписей, чтобы инициировать вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут, которая не сделала достаточно для того, чтобы была обеспечена энергобезопасность Эстонии, а также допустила ситуацию, когда плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) отправится в Финляндию.
По словам председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда, такое соло министра может очень дорого обойтись Эстонии зимой. „Это уже второй раз, когда возглавляемое Партией реформ правительство упустило возможность получить для Эстонии СПГ-терминал. В 2014 году это произошло из-за ошибки Таави Рыйваса. В это раз реформисты сделали козлом отпущения Рийну Сиккут“, - сказал Карилайд.
„Нельзя исключать, что все действия были согласованы с премьер-министром Каей Каллас. Последняя, будучи циничным провокатором, фактически сделала партнеров по коалиции политическими танкистами. Доверчивые социал-демократы смогли испытать на себе, что такое коварство реформистов“, - добавил Карилайд.
По словам Карилайда, Сиккут пытается делать хорошую мину при плохой игре, однако так поступить со страной в ситуации энергетического кризиса, является крайне безответственным. Карилайд добавил, что действий министра могут иметь долгосрочные последствия – что касается запасов СПГ, то Эстония может оказаться в чрезмерной зависимости от Финляндии и Литвы. „Государственные учреждение и частный сектор проделали колоссальную работу, результаты которой Рийна Сиккут свела к нулю в один момент. Решение уступить плавучий СПГ-терминал финнам говорит об отношении к жителям Эстонии, а также о том, что забота социал-демократов о людях – лишь обманчивый фасад. Рийна Сиккут с полнейшим равнодушием отнеслась к государственным интересам и должна взять на себя политическую ответственность“, - сказал Карилайд.