Российских судей не пустили на чемпионатах Европы и мира по фигурному катанию

11 октября официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал список специалистов, которые будут работать на двух главных турнирах сезона, а также юниорском мировом первенстве. В нем не оказалось ни одного российского судьи.

Чемпионат Европы пройдет 23-29 января в Финляндии, а чемпионат мира — 20-26 марта в Японии.

Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Российские фигуристы пропускают все турниры ISU до конца 2022-го года — составы на этапы Гран-при сформированы.