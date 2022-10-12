Контавейт отказалась от топ-турнира в Гвадалахаре и завершила сезон

Очередной сезон Анетт Контавейт, дошедшая до финала на домашнем турнире в Таллинне, пошел не по плану. Контавейт, занявшая первое место на турнире WTA 500 в Остраве в прошлом году, а в этом году уступила Терезе Мартинцовой (WTA 78-е место) во втором раунде из-за травмы спины. Из-за травмы она также снялась с теннисного турнира WTA 500, который стартовал на этой неделе в Сан-Диего, США.

На следующей неделе Контавейт также собиралась участвовать в турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в Мексике, но 26-летняя теннисистка отказалась от участия. Ее место заняла россиянка Анна Калинская.

Поскольку одним из главных соревнований в теннисном календаре является турнир категории WTA 1000 в Гвадалахаре, куда Контавейт не попадет в этом году, то это означит, что сезон для эстонской теннисистки закончен.

По сообщению RelevantTennis в Twitter, которые анализируют статистику, Контавейт через пару недель выпадет из топ-10 мирового рейтинга, а к концу сезона она может уже не попасть в топ-15 мирового рейтинга.