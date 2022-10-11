В Букингемском дворце назвали дату коронации Карла III

Коронация станет символическим началом правления Карла III, поскольку он стал королем еще тогда, когда умерла его мать Елизавета II. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Это будет первая подобная церемония в Великобритании за почти 70 лет: Елизавету II короновали в июне 1953 года.

Как говорится в заявлении Букингемского дворца, коронация Карла III „отразит роль монарха сегодня и будет устремлена в будущее“, но в то же время будет опираться на „давние традиции и зрелищность“.

В мае 2023 года Карлу III будет 74 года. Он станет самым пожилым в истории Великобритании монархом, который вступает в правление, напоминает РБК.