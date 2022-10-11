Ээрик-Нийлес Кросс: в отличие от весны, нет признаков того, что поддержка Украины идет не спад

Руководитель делегации (эксперт по безопасности, депутат Рийгикогу от Партии реформ) Ээрик-Нийлес Кросс заверил, что всю свою работу на ассамблее делегация Эстонии посвятит самому важному текущему вопросу – всесторонней поддержке народа Украины, борющегося за свою свободу и за свободу всей Европы.

„На заседании состоится несколько важных обсуждений, посвященных Украине. Помимо прочего, будет продолжено обсуждение создания специального международного трибунала над лицами, виновными в совершении преступления - агрессии России. Нам важно почувствовать настрой депутатов парламентов Европейских государств в отношении поддержки Украины. Я рад отметить, что причины для беспокойства нет. В отличие от весенних опасений, нет признаков того, что поддержка и солидарность с Украиной идут на спад“, – сказал Кросс.

В среду Кросс представит на ассамблее доклад о ситуации с демократией в Венгрии. Документ призывает ассамблею внимательно следить за развитием ситуации в связи с функционированием демократических институтов и правового государства в Венгрии.

Сегодня участники ассамблеи обсудят враждебные военные действия между Арменией и Азербайджаном. Завтра планируется обсудить предоставление западно-балканским государствам перспективы вступления в Европейский союз.

В четверг с видеообращением перед ассамблеей выступит президент Украины Владимир Зеленский. В рамках последующего обсуждения политических последствий агрессии России против Украины выступит член делегации Мария Юферева-Скуратовски.

На этой неделе также состоится встреча делегаций Северных и Балтийских стран (NB8).

В работе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) примут участие председатель делегации Ээрик-Нийлес Кросс и члены делегации Мария Юферева-Скуратовски, Урмас Рейтельманн и Индрек Саар.