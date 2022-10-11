Новости Эстонии
11.10.2022, 20:09

Франция направит дополнительные войска в Эстонию

 (19)
Военные НАТО в Тапа. Иллюстративный снимок
Военные НАТО в Тапа. Иллюстративный снимок
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Министерство обороны Франции объявило об усилении военного присутствия в Эстонии, Литве и Румынии, пишет rus.err.

В Эстонию планируют отправить дополнительных пехотинцев, сообщает ERR со ссылкой на Reuters. Сейчас в Эстонии находятся 300 французских военнослужащих

Кроме того, истребители Rafale будут отправлены в Литву.

В Румынию направляются одна усиленная мотопехотная рота и один батальон танков Leclerc. Сейчас в Румынии находятся уже 750 французских солдат.

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, дополнительные французские силы в Эстонию, Литву и Румынию прибудут в конце октября или начале ноября.

Оставить комментарий Читать комментарии (19)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии