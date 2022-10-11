11.10.2022, 20:09
Франция направит дополнительные войска в Эстонию(19)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министерство обороны Франции объявило об усилении военного присутствия в Эстонии, Литве и Румынии, пишет rus.err.
В Эстонию планируют отправить дополнительных пехотинцев, сообщает ERR со ссылкой на Reuters. Сейчас в Эстонии находятся 300 французских военнослужащих
Кроме того, истребители Rafale будут отправлены в Литву.
В Румынию направляются одна усиленная мотопехотная рота и один батальон танков Leclerc. Сейчас в Румынии находятся уже 750 французских солдат.
По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, дополнительные французские силы в Эстонию, Литву и Румынию прибудут в конце октября или начале ноября.