Франция направит дополнительные войска в Эстонию

В Эстонию планируют отправить дополнительных пехотинцев, сообщает ERR со ссылкой на Reuters. Сейчас в Эстонии находятся 300 французских военнослужащих

Кроме того, истребители Rafale будут отправлены в Литву.

В Румынию направляются одна усиленная мотопехотная рота и один батальон танков Leclerc. Сейчас в Румынии находятся уже 750 французских солдат.

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, дополнительные французские силы в Эстонию, Литву и Румынию прибудут в конце октября или начале ноября.