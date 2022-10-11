Лидеры G7 заверили Украину в полной поддержке

„Мы заверили президента Зеленского, что непоколебимо и решительно привержены предоставлению Украине необходимой поддержки, чтобы она могла отстаивать суверенитет и территориальную целостность“, - говорится в заявлении глав государств и правительств G7 по итогам виртуальной встречи.

Кроме того, страны G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) в совместном заявлении:

предупредили Россию, что применение любого оружия массового поражения повлечет для нее серьезнейшие последствия и осудили „ядерную“ риторику российского руководства;

призвали Беларусь перестать пособничать России в войне;

еще раз заверили, что не признают попытки аннексии украинской территории;

осудили удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также прочие шаги Москвы, направленные на эскалацию конфликта.

Кроме того, лидеры стран G7 подчеркнули, что будут помогать Украине и в подготовке к зимнему периоду.

Помимо этого, в „семерке“ приветствовали проведение расследования в отношении инцидентов с утечками газа с трубопроводов „Северный поток“ и „Северный поток 2“.

Главы государств и правительств стран G7 во вторник провели переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на Украине. В видеоконференции принял участие президент Украины Владимир Зеленский.