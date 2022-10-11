ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (230-й день) | Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными

Между Киевом и Москвой состоялся очередной обмен пленными, объявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В числе 32 освобожденных украинцев - офицеры, сержанты и рядовые ВСУ, однако их пофамильный список украинские власти пока не обнародовали. „Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести“, - написал Ермак в соцсетях.

„Семерка“ заверила Украину в полной поддержке

Страны „группы семи“ (G7) в заявлении по итогам сегодняшнего экстренного совещания еще раз заверили, что будут помогать Украине в ее войне с Россией столько, сколько понадобится. Кроме того, страны G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) в совместном заявлении:

предупредили Россию, что применение любого оружия массового поражения повлечет для нее серьезнейшие последствия и осудили „ядерную“ риторику российского руководства;

призвали Беларусь перестать пособничать России в войне;

еще раз заверили, что не признают попытки аннексии украинской территории;

осудили удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также прочие шаги Москвы, направленные на эскалацию конфликта.

Во Львовской области серьезные проблемы с энергоснабжением

Серьезная ситуация сложилась во Львовской области после утренних ракетных обстрелов, в ходе которых пострадали четыре электростанции. Это привело к отключению электричества и перебоям с водоснабжением, сообщил Би-би-си мэр Львова Андрей Садовый. Садовый сообщил, что регион максимально использует генераторы, но пока не ясно, когда энергосистемы области заработают на полную мощность.

Обстрел украинских городов - акт отчаяния Путина