ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (230-й день) | Россия и Украина обменялись пленными
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Россия и Украина обменялись пленными
Между Киевом и Москвой состоялся очередной обмен пленными, объявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В числе 32 освобожденных украинцев - офицеры, сержанты и рядовые ВСУ, однако их пофамильный список украинские власти пока не обнародовали. „Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести“, - написал Ермак в соцсетях.
„Семерка“ заверила Украину в полной поддержке
Страны „группы семи“ (G7) в заявлении по итогам сегодняшнего экстренного совещания еще раз заверили, что будут помогать Украине в ее войне с Россией столько, сколько понадобится. Кроме того, страны G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) в совместном заявлении:
предупредили Россию, что применение любого оружия массового поражения повлечет для нее серьезнейшие последствия и осудили „ядерную“ риторику российского руководства;
призвали Беларусь перестать пособничать России в войне;
еще раз заверили, что не признают попытки аннексии украинской территории;
осудили удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также прочие шаги Москвы, направленные на эскалацию конфликта.
Во Львовской области серьезные проблемы с энергоснабжением
Серьезная ситуация сложилась во Львовской области после утренних ракетных обстрелов, в ходе которых пострадали четыре электростанции. Это привело к отключению электричества и перебоям с водоснабжением, сообщил Би-би-си мэр Львова Андрей Садовый. Садовый сообщил, что регион максимально использует генераторы, но пока не ясно, когда энергосистемы области заработают на полную мощность.
Обстрел украинских городов - акт отчаяния Путина
Вчерашняя массированная атака на украинские города, которая должна повергнуть в шок и трепет - ведь в результате погибли мирные жители и были разрушены дома, взорваны парки и детские площадки - проистекает из слабой позиции России: ее войска терпят поражение на земле, пишет корреспондент Би-би-си по Восточной Европе Сара Рейнсфорд. Эти поражения начались, когда Владимир Путин, казалось, пытался тянуть время, возможно, надеясь продержаться на поле боя до зимы, когда, по его расчетам, западные союзники Украины ослабят поддержку из-за усиления политического давления внутри своих стран.
Вместо поврежденного моста между Россией и Крымом запустили четыре парома
Свыше 760 грузовых машин и более 4 тыс. человек удалось к этому моменту переправить паромами через Керченский пролив, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, в аннексированном Крыму у переправы скопилось около 950 машин, а в Краснодарском крае в очереди на паром стоят около тысячи автомобилей.
Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине
Заместитель британского премьер-министра Тереза Коффи призвала другие страны оказывать поддержку Украине в той же мере, как это продолжает делать Британия.
„Нам нужно четко показать, что Запад полон решимости сделать так, чтобы Путин потерпел провал, а народ Украины добился желаемого“, - сказала она в интервью Sky News.
Киев предлагает Западу новый договор о безопасности
Украинские власти объединились с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, чтобы предложить новый пакт о безопасности между Западом и Украиной, частично смоделированный по образцу отношений США с Израилем, пишет журнал Foreign Policy.
Фон дер Ляйен: нужно, чтобы изоляция России стала еще глубже
„Нам нужно работать над тем, чтобы изоляция России стала еще глужбе“, - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного совещания стран G7 (“большой семерки“).
Урсула фон дер Ляйен также сообщает, что ЕС вместе со странами „семерки“ обязательно поможет Украине в послевоенном восстановлении, и Евросоюз скоро выступит с какими-то предложениями на этот счет: программе восстановления Украины будет посвящена конференция в Берлине 25 октября.
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