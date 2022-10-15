Почему универсальный электропакет ночью не дешевеет, как на бирже?

Кадри Лаубе, советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций, говорит, что в основу ценообразования универсальной услуги положены производственные затраты на самых эффективных сланцевых заводах Enefit Power. „Это единственный производитель электроэнергии, и нет возможности предлагать сразу несколько разных цен“, — уточнила она.

„Однако логика биржи немного другая - на бирже есть несколько производителей, которые конкурируют своими пакетами, и цена формируется согласно спросу и предложению. Например, если в определенные часы на рынок предлагается больше электроэнергии, произведенной по более низкой цене, и спрос на электроэнергию ниже, то и цена в эти часы ниже“, — пояснила Кадри.

И добавила: „Если условия биржи больше устраивают потребителя, и он хочет и может управлять своим потреблением в соответствии с ценовыми колебаниями, то у него все еще есть возможность остаться на бирже. Цель универсального пакета — предоставить потребителям электроэнергию, на которой не отражаются пики цен на фондовом рынке“.