МИД России хочет возбудить уголовное дело в отношении Урмаса Рейнсалу. Рейнсалу: их нельзя воспринимать всерьез

МИД России написал в Twitter, что в связи с „провокационными заявлениями министра иностранных дел Эстонии с призывами к совершению теракта против России“ МИД России будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Рейнсалу.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что все действия России направлены на оправдание геноцидной войны и отвлечение внимания общественности от своих преступлений. „Заявления госпожи Захаровой и вообще российских официальных лиц нельзя воспринимать всерьез уже давным-давно“, — сказал Рейнсалу и добавил, что, как и прежде, эта попытка ввести людей в заблуждение не увенчается успехом. „Мы будем придерживаться нашей политики повышения цены агрессии для России, поддержки Украины и привлечения к ответственности виновных в агрессии и военных преступлениях“.