МИД России хочет возбудить уголовное дело в отношении Урмаса Рейнсалу. Рейнсалу: их нельзя воспринимать всерьез
МИД России написал сегодня в Twitter, что хочет возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. По словам Рейнсалу, такие сообщения уже давным-давно нельзя воспринимать всерьез.
МИД России написал в Twitter, что в связи с „провокационными заявлениями министра иностранных дел Эстонии с призывами к совершению теракта против России“ МИД России будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Рейнсалу.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что все действия России направлены на оправдание геноцидной войны и отвлечение внимания общественности от своих преступлений. „Заявления госпожи Захаровой и вообще российских официальных лиц нельзя воспринимать всерьез уже давным-давно“, — сказал Рейнсалу и добавил, что, как и прежде, эта попытка ввести людей в заблуждение не увенчается успехом. „Мы будем придерживаться нашей политики повышения цены агрессии для России, поддержки Украины и привлечения к ответственности виновных в агрессии и военных преступлениях“.