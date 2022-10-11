НАПОМИНАНИЕ! Клиенты Eesti Energia должны принять решение по универсальной услуге не позднее завтрашнего дня(1)
Трети своих клиентов компания Eesti Energia предложила перейти на универсальную услугу. Руководитель эстонского рынка Eesti Energia Даяна Тийтсаар напоминает, что решение о том, принять или отклонить универсальную услугу нужно принять до конца завтрашнего дня.
„Те клиенты, для которых универсальная услуга - более выгодное решение, получили предложение автоматически. При принятии этого предложения клиентам ничего предпринимать не нужно. Если клиент Eesti Energia не желает присоединяться к универсальной услуге, то он может отклонить предложение до конца дня 12 октября. От предложения можно отказаться как в среде интернет-обслуживания Eesti Energia, по телефону клиентской поддержки 777 4040, а также в почтовых отделениях Omniva по всей Эстонии“, - пояснила Тийтсаар.
Если клиент не отказывается от предложенной универсальной услуги энергоснабжения, то с 1 октября (задним числом) для него будет действовать тариф 19,24 цента за киловатт-час потребленной электроэнергии, к которому будет добавляться месячная плата 1,99 евро.
От универсальной услуги при желании можно будет и позже в любое время отказаться.
Клиенты будут получать энергетическую поддержку независимо от выбранного пакета электроэнергии
С 1 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. бытовые потребители будут получать государственную субсидию на оплату стоимости электроэнергии.
Субсидия будет применяться, если цена электроэнергии будет превышать 8 ц/кВтч, размер компенсации составляет до 5 ц/кВтч (цены указаны без налога с оборота). Энергетическая поддержка автоматически отражается в счете за электричество.
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