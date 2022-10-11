НАПОМИНАНИЕ! Клиенты Eesti Energia должны принять решение по универсальной услуге не позднее завтрашнего дня

„Те клиенты, для которых универсальная услуга - более выгодное решение, получили предложение автоматически. При принятии этого предложения клиентам ничего предпринимать не нужно. Если клиент Eesti Energia не желает присоединяться к универсальной услуге, то он может отклонить предложение до конца дня 12 октября. От предложения можно отказаться как в среде интернет-обслуживания Eesti Energia, по телефону клиентской поддержки 777 4040, а также в почтовых отделениях Omniva по всей Эстонии“, - пояснила Тийтсаар.

Если клиент не отказывается от предложенной универсальной услуги энергоснабжения, то с 1 октября (задним числом) для него будет действовать тариф 19,24 цента за киловатт-час потребленной электроэнергии, к которому будет добавляться месячная плата 1,99 евро.

От универсальной услуги при желании можно будет и позже в любое время отказаться.

Клиенты будут получать энергетическую поддержку независимо от выбранного пакета электроэнергии

С 1 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. бытовые потребители будут получать государственную субсидию на оплату стоимости электроэнергии.

Субсидия будет применяться, если цена электроэнергии будет превышать 8 ц/кВтч, размер компенсации составляет до 5 ц/кВтч (цены указаны без налога с оборота). Энергетическая поддержка автоматически отражается в счете за электричество.

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