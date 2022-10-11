СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Милан“ постарается взять реванш у „Челси“ и тяжелый выезд для „Ювентуса“

В матче дня, на стадионе „Сан-Сиро“ в Милане, чемпион Италии „Милан“ сыграет с лондонским „Челси“. Неделю назад на стадионе „Стэмфорд Бридж“ игра завершилась разгромной победой „Челси“ со счётом 3:0.

В группе E сложилась весьма интересная ситуация. На данный момент тяжело сказать, кто в этой группы выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря победе над „Миланом“ неделю назад „Челси“ занимают вторую строчку и опережает итальянцев благодаря разнице забитых и пропущенных.

Турнирная таблица группы Е: „Ред Булл Зальцбург“ (5 очков), „Челси“ и „Милан“ (4), „Динамо“ Загреб (3).

В Израиле местный клуб „Маккаби“ принимает туринский „Ювентус“. Среди топ-клубов туринскому „Ювентусу“ сегодня больше всего нужна победа.

В матче лидеров группы H в Париже встретятся „ПСЖ“ и лиссабонская „Бенфика“, у которых по семь очков в таблице. У „Ювентуса“ всего три очка после трех туров, „Маккаби“ без очков.

Массимилиано Аллегри, главный тренер „Ювентуса“, который находится лишь на восьмом месте в чемпионате Италии, перед матчем заявил, что команда не может больше допускать ошибок.

„Мы должны играть компактно. Количество ошибок должно быть минимальным. Каждая мелочь может решить судьбу игры“, — сказал Аллегри, чья команда до этого проигрывала „Бенфике“ и „ПСЖ“ со счетом 1:2.

Турнирная таблица группы Н: „ПСЖ“ (7 очков), „Бенфика“ (7), „Ювентус“ (3), „Маккаби“ (0)

Сегодняшние игры:

Группа Е:

22.00 „Динамо“ Загреб — „Ред Булл“ Зальцбург

22.00 „Милан“ - „Челси“

Группа F:

22.00 „Селтик“ — „РБ Лейпциг“

22.00 „Шахтёр“ — „Реал“

Группа G:

19.45 „Копенгаген“ — „Манчестер Сити“

22.00 „Боруссия“ Дортмунд — „Севилья“

Группа Н:

19.45 „Маккаби“ Хайфа — „Ювентус“

22.00 „ПСЖ“ — „Бенфика“