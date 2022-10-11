Лига чемпионов: сенсационное поражение „Ювентуса“, победа „Челси“ в большинстве и целых пять ничейных результатов

На стадионе „Сэмми Офер“ в Израиле, „Маккаби“ сенсационно обыграли туринский „Ювентус“. Хозяева вышли вперед уже на седьмой минуте матча, благодаря голу Омера Атцили, а на 42-й минуте Атцили оформил дубль.

После сенсационной победы, у „Маккаби“ и „Ювентуса“ по три очка в группе Н, однако итальянский клуб опережает чемпиона Израиля по дополнительным показателям.

Турнирная таблица группы Н: „ПСЖ“ (8 очков), „Бенфика“ (8), „Ювентус“ (3), „Маккаби“ (3)

„Милан“ на стадионе „Сан-Сиро“ принимал лондонский „Челси“. Судьбоносный момент встречи произошел на 18-й минуте. Главный арбитр оставил хозяев в меньшинстве, показав спорную прямую красную карточку защитнику „Милана“ Фикайо Томори и назначил пенальти, который реализовал Жоржиньо. На 34-й минуте нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг установил окончательный счет в матче 0:2. После победы, „Челси“ набрали семь очков и возглавили группу Е. „Милан“ (4) на третьем месте.

Турнирная таблица группы Е: „Челси“ (7 очков), „Ред Булл“ Зальцбург (6), „Милан“ (4), „Динамо“ Загреб (4)

По итогам прошедших во вторник матчей 4-го тура группового этапа в 1/8 финала пробились „Реал“ и „Манчестер Сити“. Обе команды набрали по 10 очков и уже не опустятся ниже второго места в своих группах.

Результаты вторника:

Группа Е:

„Динамо“ Загреб — „Ред Булл“ Зальцбург 1:1

Голы: 0:1 – 12 Зайвальд, 1:1 – 40 Любичич.

„Милан“ - „Челси“, 0:2

Голы: 0:1 – 21, пенальти Жоржиньо, 0:2 – 34 Обамеянг.

Группа F:

„Селтик“ — „РБ Лейпциг“, 0:2

Голы: 0:1 – 75 Вернер, 0:2 – 84 Форсберг.

„Шахтёр“ — „Реал“, 1:1

Голы: 1:0 – 46 Зубков, 1:1 – 90 Рюдигер.

Группа G:

„Копенгаген“ — „Манчестер Сити“, 0:0

„Боруссия“ Дортмунд — „Севилья“, 1:1

Голы: 0:1 – 18 Ньянзу, 1:1 – 35 Беллингем.

Группа Н:

„Маккаби“ Хайфа — „Ювентус“, 2:0

Голы: 1:0 – 7 Ацили, 2:0 – 42 Ацили.

„ПСЖ“ — „Бенфика“, 1:1

Голы: 1:0 – 39, пенальти Мбаппе, 1:1 – 62, пенальти Жоау Мариу.