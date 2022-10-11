ФОТО | На эстонском участке Via Baltica произошло ДТП, есть пострадавший. Движение нарушено(4)
Сегодня днем в Пярнумаа на эстонском участке шоссе Via Baltica произошло ДТП: легковой автомобиль врезался сзади в грузовик.
Центр тревоги в 14.40 получил сообщение, что в волости Хяэдемеэсте (Пярнумаа) на 151-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла произошло ДТП.
По предварительным данным, двигавшийся со стороны Икла в направлении Пярну автомобиль Volkswagen Transporter врезался сзади в грузовик Volvo с польскими номерными знаками.
По информации полиции, фура сбросила скорость, чтобы позволить ехавшей впереди легковушке совершить левый поворот.
В ДТП травму получил водитель Volkswagen 34-летний гражданин Эстонии. Скорая помощь доставила мужчину в Пярнускую больницу. Водители грузовика и Volkswagen были трезвыми и использовали ремни безопасности.