ФОТО | На эстонском участке Via Baltica произошло ДТП, есть пострадавший. Движение было нарушено

Центр тревоги в 14.40 получил сообщение, что в волости Хяэдемеэсте (Пярнумаа) на 151-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла произошло ДТП.

По предварительным данным, двигавшийся со стороны Икла в направлении Пярну автомобиль Volkswagen Transporter врезался сзади в грузовик Volvo с польскими номерными знаками.

По информации полиции, фура сбросила скорость, чтобы позволить ехавшей впереди легковушке совершить левый поворот.

В ДТП травму получил водитель Volkswagen 34-летний гражданин Эстонии. Скорая помощь доставила мужчину в Пярнускую больницу. Водители грузовика и Volkswagen были трезвыми и использовали ремни безопасности.