Новости Эстонии
17.10.2022, 11:15

В отношении строительной фирмы, вывернувшей грунт заповедной зоны в Таллинне наизнанку, начато производство

 
Фирме грозит крупный штраф
При строительстве многоквартирного дома Мянниметса была повреждена поверхность заповедной территории.
При строительстве многоквартирного дома Мянниметса была повреждена поверхность заповедной территории.
ФОТО: erakogu | Delfi Meedia

Для перевозки строительных материалов компания использовала автомобили в Таллиннской заповедной зоне, - пишет Eesti Päevaleht Roheportaal.

Рядом со студенческим городком Таллиннского технического университета скоро будет построен новый многоквартирный дом Мянниметса. Застройщиком четырехэтажного дома является компания United Partners Property OÜ, многоквартирный дом строит Warecon OÜ.

В конце прошлой недели с Eesti Päevaleht связался Индрек Хейн, выразивший беспокойство по поводу ландшафтной заповедной зоны Нымме-Мустамяэ, в непосредственной близости от которой строится новое здание. Он рассказал, что строительство дома частично происходит на территории природоохраны. „В связи с активной строительной деятельностью с территории исчезло характерное для ландшафтно-заповедной зоны моховое покрытие“, — сказал он.

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