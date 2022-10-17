В отношении строительной фирмы, вывернувшей грунт заповедной зоны в Таллинне наизнанку, начато производство

В конце прошлой недели с Eesti Päevaleht связался Индрек Хейн, выразивший беспокойство по поводу ландшафтной заповедной зоны Нымме-Мустамяэ, в непосредственной близости от которой строится новое здание. Он рассказал, что строительство дома частично происходит на территории природоохраны. „В связи с активной строительной деятельностью с территории исчезло характерное для ландшафтно-заповедной зоны моховое покрытие“, — сказал он.