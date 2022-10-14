С поставками новых электромобилей могут возникнуть проблемы

„Годовой объем продаж новых автомобилей в Эстонии составляет от 22 000 до 25 000 единиц. Из них электромобилей продается около 800 штук. Однако из-за того, что производство аккумуляторов не поспевает за мировым спросом, увеличивается и время ожидания поставок, поэтому в будущем могут возникнуть проблемы. Безусловно, это необходимо учитывать при покупке или заказе электромобилей, рассказал RusDelfi исполнительный директор Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат.

Так как электромобили в большинстве классов дороже аналогичных по характеристикам машин с ДВС, то практически все страны Евросоюза в большей или меньшей степени поддерживают граждан в приобретении электромобилей. Эстония, в частности, будет субсидировать покупку в размере 5000 евро. Под эти нужды в нынешнем году выделят дополнительные 10 млн евро.

Количество станций для зарядки электромобилей в Эстонии растет по мере роста парка электромобилей. В основном электромобили перемещаются в пределах Харьюского уезда, здесь же сосредоточено и большинство зарядных станций.

Директор по маркетингу в Elmo RENT Райли Сомелар тоже отметил, „что в компании каждый день появляются новые уникальные клиенты. Это позволило сократить выбросов CO 2 в общей сложности на 825 тонн“.