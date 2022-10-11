Ласнамяэ
11.10.2022, 14:50

В Ласнамяэ на улице Коорти водителей и пешеходов просят быть внимательнее!

 
Управа Ласнамяэ
Управа Ласнамяэ
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

В Ласнамяэ начались работы по реконструкции уличного освещения на улице Яана Коорти. Работы будут проводиться согласно графику в течение следующих 7 месяцев.

„Хорошее уличное освещение важно для безопасности дорожного движения, личной безопасности и создания благоприятной среды обитания. Помимо того, что светодиодные фонари гораздо энергоэффективнее, они также обеспечивают на порядок более высокое качество освещения по сравнению с устаревшими технологиями. В этом году в Ласнамяэ мы уже восстановили освещение на 4 участках, теперь настала очередь улицы Коорти, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. - В местах проведения строительных работ мы просим участников дорожного движения проявить внимание и понимание“.

В ходе работ на реконструируемом участке будут установлены:

  • 118 различных консолей;

  • 64 бетонных фундамента;

  • 75 светодиодных фонарей;

  • 2275 метров кабеля.

Также будет ликвидирован устаревший инвентарь, а по завершении реконструкции – проведены необходимые работы по замене покрытия.

Договорная стоимость работ составляет 233 675,30 евро, работы финансируются из городского бюджета.

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