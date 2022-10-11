В Ласнамяэ на улице Коорти водителей и пешеходов просят быть внимательнее!

„Хорошее уличное освещение важно для безопасности дорожного движения, личной безопасности и создания благоприятной среды обитания. Помимо того, что светодиодные фонари гораздо энергоэффективнее, они также обеспечивают на порядок более высокое качество освещения по сравнению с устаревшими технологиями. В этом году в Ласнамяэ мы уже восстановили освещение на 4 участках, теперь настала очередь улицы Коорти, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. - В местах проведения строительных работ мы просим участников дорожного движения проявить внимание и понимание“.