Финские покеристы заработали свой десятый браслет WSOP

За финальным столом Йоухкимайнен обыграл австрийца с ником twoacealice, занявшего восьмое место, и Денниса Рамоса, занявшего шестое место, но в решающем хедз-апе победил бразильца Эмерсона Шейка.

Благодаря сладкой победе Йоухкимайнена финские игроки в покер достигли рекордного количества браслетов WSOP – 10, став 17-й страной в истории покера, где игроки достигли этого подвига. В то же время важно отметить, что новый рекорд Финляндии не был достигнут благодаря лишь нескольким успешным покеристам — единственный финн, достигший двух браслетов, — это Юха Хелппи, триумфатор двух крупных турниров в 2019 и 2020 годах. Браслеты также получили Аднан Хачалоглу, Йенс Кюллонен, Ээлис Пярссинен, Тапио Вихакас, Яни Вильмунен, Самуэль Вусден и Вилле Валбекки.

Йокимайнен, выигравший свой первый браслет, заработал 5,2 миллиона долларов призовых за карьеру, что ставит его на третье место в таблице лидеров Финляндии за все время — впереди Патрика Антониуса, который не выиграл ни одного турнира World Series of Poker, но собрал почти 13,8 миллиона долларов призовых за карьеру. На втором месте Хелппи, чей общий карьерный стаж составляет чуть более восьми миллионов долларов.

Что такое браслет WSOP?

WSOP, или World Series of Poker, — одна из крупнейших покерных серий в мире, которая проходит ежегодно и состоит из десятков различных покерных турниров, которые также проходят в разных форматах. Самый популярный из них, или техасский холдем, конечно самый распространенный, но соревнования проходят и в других форматах игр казино. Помимо денежного приза, победитель всех турниров World Series of Poker также получит браслет WSOP.