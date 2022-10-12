Финские покеристы заработали свой десятый браслет WSOP
Йоухкимайнен стал победителем обыграв 2024 игроков, в результате которого общий призовой фонд увеличился до 1 619 200 долларов, из которых 66 004 доллара достались победителю, а также дополнительная награда в размере 80 062 долларов и желанный браслет World Series of Poker (WSOP).
За финальным столом Йоухкимайнен обыграл австрийца с ником twoacealice, занявшего восьмое место, и Денниса Рамоса, занявшего шестое место, но в решающем хедз-апе победил бразильца Эмерсона Шейка.
Благодаря сладкой победе Йоухкимайнена финские игроки в покер достигли рекордного количества браслетов WSOP – 10, став 17-й страной в истории покера, где игроки достигли этого подвига. В то же время важно отметить, что новый рекорд Финляндии не был достигнут благодаря лишь нескольким успешным покеристам — единственный финн, достигший двух браслетов, — это Юха Хелппи, триумфатор двух крупных турниров в 2019 и 2020 годах. Браслеты также получили Аднан Хачалоглу, Йенс Кюллонен, Ээлис Пярссинен, Тапио Вихакас, Яни Вильмунен, Самуэль Вусден и Вилле Валбекки.
Йокимайнен, выигравший свой первый браслет, заработал 5,2 миллиона долларов призовых за карьеру, что ставит его на третье место в таблице лидеров Финляндии за все время — впереди Патрика Антониуса, который не выиграл ни одного турнира World Series of Poker, но собрал почти 13,8 миллиона долларов призовых за карьеру. На втором месте Хелппи, чей общий карьерный стаж составляет чуть более восьми миллионов долларов.
Что такое браслет WSOP?
WSOP, или World Series of Poker, — одна из крупнейших покерных серий в мире, которая проходит ежегодно и состоит из десятков различных покерных турниров, которые также проходят в разных форматах. Самый популярный из них, или техасский холдем, конечно самый распространенный, но соревнования проходят и в других форматах игр казино. Помимо денежного приза, победитель всех турниров World Series of Poker также получит браслет WSOP.
Если в первые годы проведения Мировой серии покера браслеты вообще не раздавались, то по мере расширения серии количество браслетных турниров росло довольно быстро – например, в 1990 году было роздано всего 14 браслетов WSOP, в 2000 году – 24, в 2000 году – 58. в 2011 году, а в 2021 уже 115. Так что можно утверждать, что значение браслета немного обесценилось по сравнению с парой десятков лет назад, но общая популярность покера за это время выросла примерно на столько же – так что в этом году для того, чтобы выиграть браслет, требуется столько же усилий, сколько и 20 лет назад.
Поскольку покерные турниры обычно имеют крупные призовые фонды, браслеты WSOP с годами стали самой престижной наградой для игроков в покер.
Кто выиграл больше всего браслетов WSOP?
Самым успешным игроком всех времен с точки зрения браслетов является Фил Хельмут, который выиграл свой первый браслет еще в 1989 году и последний пока что в 2021 году — всего у него 16 браслетов. Дойл Брансон (между 1976–2005 гг.), Джонни Кран (1985–2005 гг.) и Фил Айви (2000–2014 гг.) также получили десять браслетов. Самый успешный не американский покерист делит в этой таблице седьмое место — вьетнамский покерный ас Мэн Нгуен выиграл в общей сложности семь браслетов в период с 1992 по 2010 год.
Самыми успешными европейцами являются немец Джордж Данцер (2014-2016), бельгиец Майкл Гати (2012-2020), британец Бенни Глейзер (2015-2021), француз Жюльен Мартини (2018-2022), испанец Адриан Матеос ( 2013-2021), немец Доминик Ницше (2012-2017) и итальянец Макс Пескатори (2006-2015) - каждый из них выиграл в общей сложности по четыре браслета WSOP.
Среди близких нам стран, помимо Финляндии (10), добились успеха Швеция (14), Литва (4) и Латвия (3). У эстонских игроков есть один браслет WSOP. Его выиграл Ранно Соотла в 2020 году с бай-ином $400 на онлайн-турнире WSOP по безлимитному холдему, заработав $595 930 призовых.
Рейтинг стран уверенно венчает родина WSOP – США, игроки которых на сегодняшний день сумели выиграть не менее 1369 браслетов. Канада занимает второе место с „всего“ 77 браслетами, за ней следуют Англия (59), Германия (53), Франция (37), Австралия (32), Россия (30), Израиль (22) и Бразилия (19) и Италия (16).