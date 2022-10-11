По состоянию на понедельник 238 пациентов с COVID-19 нуждались в госпитализации. Распространение вируса находится в красной зоне

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, на прошлой неделе было зарегистрировано 3484 новых случая коронавируса, из которых 1196 подтверждены лабораторно, а 2288 - клинически.

„По сравнению с прошлой неделей количество заболевших в целом осталось стабильным, снизившись на 2,2%. Заболеваемость растет в возрастной группе 55-59 лет и среди людей старше 70 лет, заболеваемость среди детей и молодых людей существенно не изменилась“, — пояснила Варьяс и добавила, что R, или коэффициент заражения, по всей Эстонии составляет 0,98. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса средний.

По состоянию на утро понедельника в больнице находилось 238 пациентов с COVID-19, семеро из них в реанимации. Всего за неделю был госпитализирован 201 пациент, из них 74 госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. Среднее за семь дней число новых госпитализаций с симптомами COVID-19 существенно не изменилось. За неделю скончался 21 человек в возрасте 63-98 лет, все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

За неделю было введено 5 747 доз вакцины, из них первичных - 169, 481 920 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,7%.

По результатам мониторинга сточных вод на 40-й неделе, распространение вируса в 41% регионов находится на красной отметке. Самый высокий уровень вирусных частиц был зафиксирован в Хаапсалу, Нарве и Йыхви-Ахтме. За неделю особых изменений не произошло.