МНЕНИЕ | Мафиозная власть в России должна быть ликвидирована

Мафиозный режим, „по-сталински“ подавивший репрессиями огромную страну, воюющий „по-гитлеровски“ со всем свободным миром и обладающий при этом огромным запасом тактического и стратегического ядерного вооружения. Мафиозный режим, который, чтобы сохранить свои жизни и власть, ни перед чем уже не остановится. Ибо поражение — это и есть его смерть, конец. Возникает вечный вопрос: что делать? Ответ на него, по-моему, существует только один.

Те, кто осуществил это преступление, уже известны, сейчас „шила в мешке не утаишь“. Правда, Игорь Иванович? Не твой ли офис „Роснефти“ находится на Софийской набережной? Не твоя ли „группа“ ФСБ стала в последние годы группой убийц, отравителей, взрывников, рейдеров, рэкета, крышевания, арестов и посадок неугодных?

Ещё вчера я был уверен, что взрыв моста – блестящая операция украинских спецслужб. Теперь я понимаю, что она была проведена как и предыдущие „профессиональные“ операции троечников из ФСБ – как, например, отравления Навального, Кара Мурзы и других. Уши исполнителей торчат во все стороны.

Но что-то пошло не так. Теперь ему понадобились новые „террористы-басаевы“ и „новые взрывы домов“. В этот раз ему не нужны уже деньги и бандиты „семьи“ Ельцина (Абрамович, Юмашев, Волошин, Березовский, Татьяна Дьяченко), у него есть свои. Заказывается по традиции новый „теракт“, в этот раз – на символическом Крымском мосту, и после его осуществления с новой силой продолжается „специальная военная операция“ по уничтожению народа и инфраструктуры свободной и независимой Украины.

За 22 года он превратил государство в мафию, разбогател на ворованных у россия н деньгах, построил тоталитарный режим, погряз в войнах, убийствах, рейдерстве, коррупции, грабежах, „спецоперациях“ в стране и за рубежом. Апогеем его преступной деятельности стала война с Украиной.

В истории всё повторяется. И не всегда в виде фарса. Путин начал свой путь в 2000 году с оплаченного из Москвы похода Басаева на Дагестан и взрыва домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. После чего – вторая чеченская война , фальсификация выборов, и „семья“ Ельцина достигла цели: Путин стал „президентом“ РФ. Сразу нелегитимным.

Остановить террор можно только уничтожив террориста. Я не имею в виду ликвидацию именно и только Путина как физическое лицо. Речь идёт о ликвидации мафиозной власти РФ. Теперь это не только Путин, это вся „партия войны“, силовая хунта, преступная группировка, повязанная общими страхами и общими целями. За Украиной должен встать весь цивилизованный западный мир, во главе с США. И чем быстрее, тем больше шансов победить врага всего человечества.

Меня не интересует мнение русской „либеральной шушеры“ на темы проблем русских с визами, мобилизацией, стариками-родителями, деньгами и тд. У меня нет никакого отдельного уважения к тем, кто решил остаться и „бороться“ с режимом в РФ, или, ещё хлеще – сесть в путинскую тюрьму.

Считаю это всё позированием на публику. При этом буду продолжать помогать тем, кто хочет остаться свободным и внести свой вклад в борьбу за Украину и демократию.

Считаю, все разговоры о „будущем России“ бессмысленными и аморальными на данном этапе. Если у неё не будет вообще никакого будущего во имя спасения Украины и свободного мира — значит, пусть её больше не будет. Во всяком случае в том виде, в котором она существует последние 105 лет, она вредна и опасна для человечества.

Личные наблюдения и выпады пока оставлю при себе, но обещаю, что меня больше не остановят прошлые заслуги известных „демократов“ и „либералов“. Бить буду больно, не обессудьте. По сравнению с тем, как сейчас больно украинцам – ваши боли и проблемы ничтожны. Тем более, что 105 лет большевизма лишили подавляющее число русских (граждан и жителей РФ) нормальных чувств и эмоций. Моё сердце болит за украинцев. Мои чувства, эмоции, силы, энергия и молитвы – всё про них и за них. И, конечно, дела и действия. Я люблю Украину и украинцев. Слава Украине!