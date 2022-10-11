Подручные Осипенко цепляются за власть, несмотря на уголовное дело

До того, как стать вице-мэром, Эвелин Данилов был старшим сотрудником компании Осипенко N&V . Это фирма, занимающаяся коммунальным обслуживанием, большая часть принадлежащего ей оборудования передана новой компании EKONV Grupp, созданной в этом году. У старой компании налоговый долг составляет более полумиллиона евро. Однако недавно новая фирма выиграла тендер на обслуживание дорог Кохтла-Ярве на сумму 15 млн евро, что, в свою очередь, привело к подозрениям в отношении 11 человек, в том числе Осипенко, Данилов и Бородина.

Ни один из вице-мэров не согласился уйти в отставку. Мэр Тоомас Наэль еще не решил, что делать дальше. „В настоящее время нельзя сказать, что работа управы нарушена“, - сказал он. Наэль пояснил, что вице-мэры воздерживаются от подозрительно щекотливых задач, но в остальном городская администрация продолжит работу в прежнем режиме. Наэль не смог сказать, сколько времени ему нужно на раздумья, но это займет меньше недели.