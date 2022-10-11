11.10.2022, 14:30
Подручные Осипенко цепляются за власть, несмотря на уголовное дело(4)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Вице-мэры Эвелин Данилов и Виталий Бородин, подозреваемые в коррупционном преступлении, не уходят в отставку, несмотря на то, что соответствующее предложение им сделал мэр Тоомас Наэль.
До того, как стать вице-мэром, Эвелин Данилов был старшим сотрудником компании Осипенко N&V. Это фирма, занимающаяся коммунальным обслуживанием, большая часть принадлежащего ей оборудования передана новой компании EKONV Grupp, созданной в этом году. У старой компании налоговый долг составляет более полумиллиона евро. Однако недавно новая фирма выиграла тендер на обслуживание дорог Кохтла-Ярве на сумму 15 млн евро, что, в свою очередь, привело к подозрениям в отношении 11 человек, в том числе Осипенко, Данилов и Бородина.