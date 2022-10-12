Новая служба Bolt для женщин удивляет своими кусающимися ценами

Эва-Лийса Риккас, руководительница транспортных услуг Bolt в Эстонии, 13 сентября сообщила Ärileht, что сервис „Женщины для женщин“ проходит испытания. Он будет в том же ценовом диапазоне приложения такси, что и категории „Bolt“ или „Базовый“, подтвердила компания на то время.

Однако некоторые читатели с удивлением отметили, что цена, как правило, несопоставима. „Женщины для женщин“ — это, мягко говоря, дорого. В это воскресенье около 14:00 Ärileht провела тест. При заказе такси из центра Таллинна (рядом с центром Виру) в центр Мустика в Мустамяэ приложение предлагало цену 6,5 евро для категорий „Bolt“ и „Базовая“, однако 11,1 евро для категории „Женщины для женщин“. Из той же точки до музея Kumu цены составили 4,7 евро для категорий „Bolt“ и „Базовый“ и 8,3 евро для категории „Женщины для женщин“.