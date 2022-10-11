Елена Вяльбе резко отреагировала на бойкот Шведских лыжниц

„Недопустимо возвращать российских спортсменов. Пока Россия находится в состоянии войны с Украиной, мы должны не допускать российских лыжников к соревнованиям, а не приглашать их обратно“, — сказала шведскому информационному агентству TT Сван.

Дальквист также согласилась с ней. „Это совершенно неправильно. Я не вижу смысла возвращать русских обратно, пока продолжается война. Не вижу причин для возвращения спортсменов в мировой спорт“, — сказала двукратная чемпионка мира.

Президент Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе резко отреагировала на заявление шведок, намекнув, что отсутствие шведок на чемпионате мира никто даже не заметит.

„Да и пофиг, пусть бойкотируют. Зрелищность соревнований они потеряют без нас, а без них ничего не поменяется“, — заявила Вяльбе российским СМИ.

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков тоже не особо переживает, если шведские лыжницы решат бойкотировать соревнования Кубка мира. „ Пускай дома сидят! Вообще без проблем. Хотят бойкотировать — пускай. Самое главное, чтобы наши бежали! Какая нам разница, побегут они или нет? Они же бегают без нас, так же зарабатывают медали не в полном составе сильнейших спортсменов. Значит, мы будем делать так же, как и они. Здорово. Их нет — мы выиграли, тоже сильнейшие“, — сказал он „Спорт-Экспрессу“.

Чемпионат мира пройдет в следующем году с 22 февраля по 5 марта в Планице.