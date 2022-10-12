Украинский психоаналитик представит в Таллинне доклад о „путинском рашизме“
14 октября Украинский институт будущего совместно с Ассоциацией украинских организаций в Эстонии презентует в Таллинне обстоятельный доклад о путинском нацизме или так называемом „рашизме“.
Автор доклада, психоаналитик и кандидат исторических наук Украины Наталья Давыдова, анализируя высказывания спикеров разного уровня, которые можно отнести к дискурсу путинской пропаганды, сделала ряд выводов, которые представит в своем докладе.
„Игнорирование угрозы путинского режима и попустительство ему уже стоило человечеству очень дорого: человечество оказалось перед угрозой ядерной войны. Чем раньше все откроют глаза, чем быстрее расстанутся с иллюзиями и соблазнами, тем больше у нас будет шансов сохранить мир и вернуть свою прежнюю жизнь“, - отмечает организатор.
Презентация состоится в 12.00 в конференц-зале Park inn by Radisson Meriton Conference & SPA hotel Tallinn.
Для участия организаторы просят зарегистрироваться в гугл-форме или подтвердить свое присутствие по телефону: +37254597507