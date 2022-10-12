Украинский психоаналитик представит в Таллинне доклад о „путинском рашизме“

Автор доклада, психоаналитик и кандидат исторических наук Украины Наталья Давыдова, анализируя высказывания спикеров разного уровня, которые можно отнести к дискурсу путинской пропаганды, сделала ряд выводов, которые представит в своем докладе.

„Игнорирование угрозы путинского режима и попустительство ему уже стоило человечеству очень дорого: человечество оказалось перед угрозой ядерной войны. Чем раньше все откроют глаза, чем быстрее расстанутся с иллюзиями и соблазнами, тем больше у нас будет шансов сохранить мир и вернуть свою прежнюю жизнь“, - отмечает организатор.