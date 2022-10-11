В субботу пройдет антивоенный митинг у посольства России

„Владимир Путин продолжает вести агрессивные военные действия в Украине - сказано в анонсе мероприятия. - Нарушая все нормы международного права, суверенная территория Украины была насильно присоединена к Российской Федерации. Мы выступаем против аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, а также Крымского полуострова. Российская Федерация также оккупировала более 20% территории Грузии. Мы призываем к немедленному выводу всех российских вооруженных сил из Украины и освобождению территорий Украины, Грузии, Молдавии. Мы убеждены, что регулярно звучащие от Владимира Путина угрозы применения ядерного оружия недопустимы. Такая риторика и неоднократно доказанное сумасшествие Путина создает реальную угрозу существованию всего человечества. Такому человеку недопустимо иметь доступ к ядерной кнопке, поэтому мы требуем немедленной отставки Владимира Путина и учреждения над ним международного трибунала за преступления против человечества. Мы хотим видеть Россию мирной страной, отказавшейся от имперских амбиций и террора против граждан собственной страны и других государств“ .