МНЕНИЕ | Алар Карис растерялся и не нашел своего места в политике(73)
Когда нынешний президент был кандидатом на эту должность, то возможными плюсами его избрания виделись широкий взгляд на происходящее вокруг и академический бэкграунд. Отсутствие обязательств перед элитой должно было обеспечить определенную независимость от текущей политики. Казалось, что он станет существенно отличающимся от предшественников президентом. Однако в первый год работы вышеперечисленные предпосылки ожидаемых результатов практически не принесли, пишет публицист Валерий Сайковский.
Трудно отделаться от ощущения, что нынешний президент вместо того, чтобы сделать былую профессиональную аполитичность своим преимуществом, постоянно пытался напоминать о себе в тех сферах, где его активности не ждут. В наших политических реалиях президентство обязывает не погружаться в пучину текущей политики, быть над схваткой, оставаясь моральным авторитетом. Как ни пытался автор припомнить какой-нибудь свежий месседж от президента, отличающий его от других политиков, ничего не получается. Мнение Кариса всегда находится внутри политического мейнстрима, и, как правило, по конкретным вопросам остается в тени кого-то из ведущих политиков. Но как футбольному судье нелогично соревноваться с Месси, так и Карису не стоило погружаться в текучку.