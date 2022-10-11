МНЕНИЕ | Алар Карис растерялся и не нашел своего места в политике

Трудно отделаться от ощущения, что нынешний президент вместо того, чтобы сделать былую профессиональную аполитичность своим преимуществом, постоянно пытался напоминать о себе в тех сферах, где его активности не ждут. В наших политических реалиях президентство обязывает не погружаться в пучину текущей политики, быть над схваткой, оставаясь моральным авторитетом. Как ни пытался автор припомнить какой-нибудь свежий месседж от президента, отличающий его от других политиков, ничего не получается. Мнение Кариса всегда находится внутри политического мейнстрима, и, как правило, по конкретным вопросам остается в тени кого-то из ведущих политиков. Но как футбольному судье нелогично соревноваться с Месси, так и Карису не стоило погружаться в текучку.