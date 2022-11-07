История Пирет. От выгорания до шизофрении: как увлечение эзотерикой привело к расстройству психики

Имя 47-летней Пирет Пеэнсоо значится под сотнями статей в Õhtuleht и Eesti Päevaleht. Пирет всегда улыбчива, добра и энергична. По словам одной из ее бывших коллег, Пирет - самый дружелюбный человек из всех, кого она знала, и всегда создает вокруг себя хорошую атмосферу. Будучи матерью-одиночкой, она, тем не менее, сумела убедить банк, что сможет выплачивать ипотеку. Она поступила в университет, одновременно воспитывая дочь, сделала карьеру и стала редактором. Когда в 2010 году ее сократили, она посвятила себя изучению арт-терапии, которой увлекалась несколько лет.

Но этим летом в журнале Tiiu появился рассказ Пирет о том, как она два года собирала бутылки, потому что денег не хватало даже на еду. Это стало большой неожиданностью для знакомых женщины. Пирет получила множество сочувственных сообщений, которые писали даже те знакомые, о которых она давно не слышала. Некоторые подумали, что Пирет вернулась в журналистику, и это был смелый эксперимент или самопроверка.

Но ничего подобного. Что же произошло?

Совсем одна

Нет, Пирет не употребляет ни алкоголь, ни наркотики и не курит. Когда в 2015 году ее дочь окончила школу с золотой медалью, Пирет пригласили на выпускной бал и перед всеми собравшимися вручили благодарственное письмо. Все аплодировали замечательной маме. Но Пирет было неловко. Никто в зале, включая ее дочь, не знал, что в то время деньги на пропитание она доставала, собирая тару.

„Я не хотела рассказывать дочери о своих трудностях, она как раз заканчивала школу“, - вспоминает Пирет и смеется - уже облегченно. Ее смех по-прежнему добрый и заразительный.

Пирет кладет блокнот рядом со своей чашкой кофе. В нем обведены даты и ключевые события последних семи лет, которые стали причиной того, что она оказалась на самом дне. Пирет делится своей историей, чтобы показать, что с параноидальной шизофренией можно жить.