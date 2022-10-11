Рийгикогу хочет объявить российский режим террористическим

Сегодня во второй половине дня комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит направление проекта заявления пленарному заседанию для обсуждения и голосования.

Согласно проекту, Рийгикогу жестко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент заверяет, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов. „Путем правонарушения никогда невозможно достигнуть правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире“, – отмечается в проекте заявления.

Согласно документу, Рийгикогу поддерживает расследования, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым проведение в отношении виновных в преступлении агрессии судебного процесса в рамках специального международного трибунала.

„Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации“, – отмечается в проекте.

Кроме того, согласно проекту заявления, Рийгикогу осуждает использование в рамках агрессии вооруженных формирований, таких как Группа Вагнера, созданных при поддержке властей Российской Федерации. Парламент считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и частную военную компанию Вагнер террористическими организациями.