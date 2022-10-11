Киевляне о взрывах: в глазах детей в убежищах не страх. Ненависть!

Россия бьет по мирным жителям, нигде нельзя чувствовать себя в безопасности

Вчера утром, когда Киев стали обстреливать, Аля была дома. „В этот момент задрожали стены“, — вспоминает девушка. Сразу приняла решение ехать на работу. „Мне нужно было поддержать коллег, почему-то решила не оставаться дома. Я работаю в маленьком коллективе, одни девушки“. По приезду все они ушли в убежище, в метро.

Аля рассказывает, что паники в убежище не было. „Люди были напряжены, кто-то плакал. Но все поддерживали друг друга или просто молчали“. Вместе с коллегами киевлянка была внутри станции метро. „Люди стояли, сидели на ступеньках, в открытых вагонах — там в основном дети и пенсионеры, потому что теплее. Чтобы разрядить обстановку, люди стали петь. После этого все немного расслабились“.

В метро Аля с коллегами пробывала два часа. „В новостях писали о вылете десятков ракет в нашу сторону и сориентировали, что около 11:00 долетят. Я ждала до 11:30, чтобы поехать домой, не могла оставить девочек. Уехать можно было и раньше“.

Девушка рассказывает, что в тот момент была спокойна. „Тревожно, конечно, было, но я чувствовала уверенность, что все будет хорошо“.

Когда Аля ехала на работу, видела столбы дыма с разных сторон, сирены, машины скорой помощи. Город был перекрыт.

„Я узнала улицу, где обычно хожу домой, разрушенный спортзал и офисное здание, жилой дом рядом. Увидела фото парка Шевченко. Это парк напротив университета. Вокруг жилые дома, музеи, гостиницы, ботанический сад, университет. Там нет ни электростанций, ни военных объектов. Били по гражданской инфраструктуре“.

Аля утверждает, что истории про то, что попали в детскую площадку - правда. „Она находится в парке, там обычно много людей.

Вообще, он очень людный, и в будни, и в выходные, там всегда много людей“.