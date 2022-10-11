Киевляне о взрывах: в глазах детей в убежищах не страх. Ненависть!
После массированных обстрелов Киева жители столицы возвращаются к обычной жизни. Как люди пережили ракетные удары и хотят ли они уехать из Украины, в материале RusDelfi.
Россия бьет по мирным жителям, нигде нельзя чувствовать себя в безопасности
Вчера утром, когда Киев стали обстреливать, Аля была дома. „В этот момент задрожали стены“, — вспоминает девушка. Сразу приняла решение ехать на работу. „Мне нужно было поддержать коллег, почему-то решила не оставаться дома. Я работаю в маленьком коллективе, одни девушки“. По приезду все они ушли в убежище, в метро.
Аля рассказывает, что паники в убежище не было. „Люди были напряжены, кто-то плакал. Но все поддерживали друг друга или просто молчали“. Вместе с коллегами киевлянка была внутри станции метро. „Люди стояли, сидели на ступеньках, в открытых вагонах — там в основном дети и пенсионеры, потому что теплее. Чтобы разрядить обстановку, люди стали петь. После этого все немного расслабились“.
В метро Аля с коллегами пробывала два часа. „В новостях писали о вылете десятков ракет в нашу сторону и сориентировали, что около 11:00 долетят. Я ждала до 11:30, чтобы поехать домой, не могла оставить девочек. Уехать можно было и раньше“.
Девушка рассказывает, что в тот момент была спокойна. „Тревожно, конечно, было, но я чувствовала уверенность, что все будет хорошо“.
Когда Аля ехала на работу, видела столбы дыма с разных сторон, сирены, машины скорой помощи. Город был перекрыт.
„Я узнала улицу, где обычно хожу домой, разрушенный спортзал и офисное здание, жилой дом рядом. Увидела фото парка Шевченко. Это парк напротив университета. Вокруг жилые дома, музеи, гостиницы, ботанический сад, университет. Там нет ни электростанций, ни военных объектов. Били по гражданской инфраструктуре“.
Аля утверждает, что истории про то, что попали в детскую площадку - правда. „Она находится в парке, там обычно много людей.
Вообще, он очень людный, и в будни, и в выходные, там всегда много людей“.
Новости Аля узнавала из телеграмм-канала и инстаграмма президента. „У нас нельзя публиковать разрушения и прилеты, для избежания корректировки огня по людям, чтобы не прилетело еще. Поэтому ждали подтверждения и официальной информации. Примерно понимали, куда прилетело. Но из-за того, что Россия бьет случайно или специально по мирным жителям, нигде нельзя чувствовать себя в безопасности“.
Сейчас в Киеве перебои со связью, вышки не справляются, в некоторых домах нет света. „У меня, например, дома отключили свет и горячую воду. Из-за этого нельзя приготовить еду“, — рассказывает Аля и объясняет, что в квартире снова оборудовала спальное место в коридоре.
Уезжать из Киева Аля не планирует. „Я из Луганска и уже восемь лет назад уехала оттуда. Мне некуда ехать. Да и мне не хочется“.
Паника - союзник врага
Утром киевлянин Сергей проснулся от взрыва. „Сначала подумал, что это что-то тяжелое выбросили в мусорный бак, — рассказывает мужчина, как начался вчерашний день. — За первым последовало еще два взрыва. То, что это были именно взрывы, я понял из-за вибрации телефона и входящих сообщений в чатах. Оттуда и получил подтверждение прилётов. Первые пришлись как раз по перекрестку возле университета и детской площадки в парке“.
Сергей рассказывает, что после начала взрывов никакой паники не было, никуда бежать не собирались. „Мы с семьей прожили в Киеве первые месяцы войны, никуда не уезжали. Проходили, так сказать! Тем более, есть закрытый источник оперативной и достоверной информации, так что все было под спокойным контролем. Взрывы были далеко, информация поступала постоянно. Повода для паники не было. Ну и в таких ситуациях не место панике! Паника - союзник врага. Единственное чувство, которое наполняло - ненависть к рашистам!“, — не сдерживает эмоций Сергей.
Мужчина отмечает, что в целом даже среди людей никакой паники не замечал. „Многие это проходили 24 февраля, только в этот раз уже есть понимание происходящего и уверенность в ВСУ. Страха ноль, только злость!“.
Сергей отмечает, что ни один удар не пришелся по какому-то военному объекту.
„Дорога в центре Киева с гражданскими, едущими на работу. Детская площадка в парке. Пешеходный стеклянный мост и бизнес-центр. ТЭЦ… Как вы понимаете, все это — исключительно гражданская и энергетическая инфраструктура. Это в Киеве. В Запорожье, например, уже третью ночь подряд бомбят жилые дома и частный сектор. Пытаются запугать, но люди наоборот ещё больше злятся и ненавидят кацапов“.
Сергей рассказывает, что вчера были перебои с электричеством, некоторые районы Киева обесточены до сих пор. Но новости всегда в телефоне: помогают закрытые чаты и публичные группы.
„Нас пытаются запугать, сеять панику, но никто уже не боится! Даже дети, которым пришлось прятаться в метро и убежищах! В глазах только злость! И с каждым кирпичиком, с каждым метром, с каждой человеческой жизнью разрушенной рашистами, эта ненависть только растет! Сейчас все нормально. Планирую дальше жить, растить ребенка, любить жену, ценить друзей и ненавидеть врага“, — заканчивает разговор Сергей.