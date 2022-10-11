В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика на велосипеде

Вчера в 18:16 на Мустамяэ теэ в Таллинне автомобиль Hyundai I40, которым управляла 35-летняя женщина, при выезде с прилегающей территории на дорогу столкнулся с велосипедистом, 39-летним мужчиной. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:11 на перекрестке улиц Нымме теэ и Линну теэ в Таллинне Škoda Karoq, управляемая 30-летним мужчиной, поворачивая налево, сбила ехавшего на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу восьмилетнего мальчика. Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу. По предварительным данным, на светофоре загорелся зеленый свет и для автомобиля, и для велосипедиста.

В зоне действия Лыунаской префектуры был угнан автомобиль Toyota Land Cruiser 150 2018 года выпуска черного цвета с номерным знаком 597BXJ.