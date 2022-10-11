Эстонский мебельный гигант сокращает сотрудников, недавно нанятый топ-менеджер уходит

Исполнительный директор компании Марек Хельм, нанятый на работу всего несколько месяцев назад, покидает Standard, чтобы возглавить стартап GScan.

По словам основного владельца Standard Энна Вескимяги, похвастаться руководству предприятия нынче нечем: себестоимость продукции стала настолько высока, что конкурировать становится все сложней.

Как рассказывает Вескимяги, если еще в прошлом году цена на электроэнергию составляла около 2% от себестоимости продукции Standard, то сейчас ее доля уже превышает 7%.

Из-за высоких цен на энергоносители один из основных поставщиков Standard — производитель древесно-стружечных плит REPO Vabrikud — подал заявление о банкротстве и сокращает работников.

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